В России взялись за Telegram

В РКН заявили, что «ряд мессенджеров», в том числе Telegram, не устраняют нарушения российского законодательства.

«По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — цитирует заявление Роскомнадзора Интерфакс.

В РКН добавили, что позиция российского государства по работе соцсетей и сервисов в РФ остается прежней: они должны уважать страну и ее граждан, а также соблюдать законы.

Пользователи из России с утра 9 февраля сообщали о проблемах с доступом к мессенджеру Telegram. Позже РБК со ссылкой на источники в индустрии и профильных ведомствах сообщил, что РКН усилил «замедление» мессенджера.