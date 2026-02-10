USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

В России взялись за Telegram

16:55 684

Роскомнадзор продолжит вводить последовательные ограничения против мессенджера Telegram, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

В РКН заявили, что «ряд мессенджеров», в том числе Telegram, не устраняют нарушения российского законодательства.

«По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — цитирует заявление Роскомнадзора Интерфакс.

В РКН добавили, что позиция российского государства по работе соцсетей и сервисов в РФ остается прежней: они должны уважать страну и ее граждан, а также соблюдать законы.

Пользователи из России с утра 9 февраля сообщали о проблемах с доступом к мессенджеру Telegram. Позже РБК со ссылкой на источники в индустрии и профильных ведомствах сообщил, что РКН усилил «замедление» мессенджера.

Спикера могут уволить после возвращения из Турции
Спикера могут уволить после возвращения из Турции ОБНОВЛЕНО 17:39
17:39 668
В Азербайджане подорожал хлеб
В Азербайджане подорожал хлеб мнение эксперта
17:21 692
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте ВИДЕО
17:02 1123
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
17:02 1127
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне обновлено 16:41
16:41 2073
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
16:28 2197
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
16:11 2315
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
16:03 1674
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия продолжение драматической истории
15:42 2748
Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым
13:51 4077
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов распоряжение президента; обновлено 16:03
16:03 2243

