Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву

17:02 1130

Сабаильский районный суд Баку на основе ходатайства Службы государственной безопасности (СГБ) принял решение о продлении на 4 месяца меры пресечения в виде домашнего ареста, избранной в отношении бывшего главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.

Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Сабаильский районный суд 14 октября прошлого года избрал в отношении Рамиза Мехтиева меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Кроме того, по данному уголовному делу были арестованы председатель ПНФА (Народного фронта Азербайджана) Али Керимли, член президиума ПНФА Мамед Ибрагим, бывший руководитель канцелярии НАНА и бывший сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров, а также главный редактор газеты Hürriyyət и Hürriyyət TV Вюгар Мамедов.

Вчера суд продлил сроки меры пресечения в виде ареста, избранные в отношении них.

Р.Мехтиев занимал должность руководителя Администрации президента в 1995–2019 годах.

17:39 671
17:21 694
17:02 1125
17:02 1131
16:41 2075
16:28 2201
16:11 2317
16:03 1675
15:42 2751
13:51 4077
16:03 2244

