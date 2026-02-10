USD 1.7000
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте

Эльмир Алиев, отдел спорта
17:02 1126

Сегодня завершается 19-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги. «Карабах» в снежную погоду играл в Шемахе. Напряженная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу чемпиона.

Счет на 14-й минуте открыл футболист «Шамахы» Орудж Мамедов. Спустя четыре минуты Джони Монтиель сравнял счет. Победный гол «Карабаха» на 4-й добавленной ко второму тайму минуте забил Камило Дуран.

Матч начался с опозданием примерно минут на 20. Поле не успели очистить от снега. Среди тех, кто убирал снег с искусственного газона, был и главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов.

Таким образом, «Карабах» не отпустил от себя «Сабах», который в этом туре разгромил «Араз-Нахчыван» - 4:1. Агдамцы по-прежнему отстают от лидера на 4 очка.

Сегодня также состоится встреча «Нефтчи» - «Габала». Она начнется в 19:00.

Результаты других матчей 19-го тура: «Сумгаит» - «Зиря» - 2:3, «Имишли» - «Кяпяз» - 0:0, «Туран-Товуз» - «Карван-Евлах» - 1:0.

Спикера могут уволить после возвращения из Турции
Спикера могут уволить после возвращения из Турции ОБНОВЛЕНО 17:39
17:39 674
В Азербайджане подорожал хлеб
В Азербайджане подорожал хлеб мнение эксперта
17:21 695
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте ВИДЕО
17:02 1127
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
17:02 1132
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне обновлено 16:41
16:41 2077
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
16:28 2202
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
16:11 2320
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
Бакинские судьи обсуждают приговор Варданяну
16:03 1675
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия продолжение драматической истории
15:42 2752
Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым
13:51 4077
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов
Рашад Исмаилов – новый министр экологии и природных ресурсов распоряжение президента; обновлено 16:03
16:03 2246

