Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте

Сегодня завершается 19-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги. « Карабах » в снежную погоду играл в Шемахе. Напряженная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу чемпиона.

Счет на 14-й минуте открыл футболист «Шамахы» Орудж Мамедов. Спустя четыре минуты Джони Монтиель сравнял счет. Победный гол « Карабах а» на 4-й добавленной ко второму тайму минуте забил Камило Дуран.

Матч начался с опозданием примерно минут на 20. Поле не успели очистить от снега. Среди тех, кто убирал снег с искусственного газона, был и главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов.

Таким образом, «Карабах» не отпустил от себя «Сабах», который в этом туре разгромил «Араз-Нахчыван» - 4:1. Агдамцы по-прежнему отстают от лидера на 4 очка.

Сегодня также состоится встреча «Нефтчи» - «Габала». Она начнется в 19:00.

Результаты других матчей 19-го тура: «Сумгаит» - «Зиря» - 2:3, «Имишли» - «Кяпяз» - 0:0, «Туран-Товуз» - «Карван-Евлах» - 1:0.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ