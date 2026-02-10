Спикера могут уволить после возвращения из Турции

В Жогорку Кенеше (парламенте) Кыргызстана могут произойти кадровые перестановки - речь идет о возможной отставке спикера Нурланбека Тургунбека. Как сообщают источники кыргызских СМИ, инициатива может быть озвучена сразу после его возвращения из рабочей поездки в Турцию.
По данным собеседников издания, вопрос обсуждается на уровне руководства парламента и отдельных фракций, и предложение о смене спикера может быть оформлено коллективно депутатским корпусом. Официальные структуры пока не комментируют ситуацию.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил от должности главу Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, сообщается на сайте главы кыргызского государства.
Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Жумгалбек Шабданбеков. Ему 55 лет, он генерал-майор.
«Прежде всего я принял это решение в интересах нашего государства, чтобы в обществе, в том числе между государственными структурами, не возникло раскола. Этот шаг направлен на укрепление единства», — привел заявление президента его пресс-секретарь Аскат Алагозов.
Издание 24.kg пишет, что «в экспертной среде их союз (президента Жапарова и Ташиева) нередко называли самым прочным политическим дуэтом страны, а любые кадровые изменения вокруг Камчыбека Ташиева воспринимались как индикатор серьезных перемен в конфигурации власти. В последнее время в политических кругах ходили слухи о возможном участии главы спецслужбы в предстоящих президентских выборах. Сам Камчыбек Ташиев неоднократно заявлял, что не намерен участвовать в президентской гонке и поддерживает Садыра Жапарова».
57-летний Камчыбек Ташиев был назначен председателем Госкомитета национальной безопасности в 2020 году. В октябре 2025-го он избил мэра Манаса Эрнисбека Ормокова и спикера горкенеша (орган местного самоуправления). Градоначальник в интервью 24.kg пояснил, что разногласия начались после выделения средств на развитие Манаса. Сам Ташиев ранее говорил, что «отлупил мэра» и председателя горкенеша, чтобы заставить их работать и прекратить ссоры. В сентябре 2025 года Ташиев во время рабочей поездки забрал телефон у подчиненного и выбросил его.