Спикера могут уволить после возвращения из Турции

По данным собеседников издания, вопрос обсуждается на уровне руководства парламента и отдельных фракций, и предложение о смене спикера может быть оформлено коллективно депутатским корпусом. Официальные структуры пока не комментируют ситуацию.

В Жогорку Кенеше (парламенте) Кыргызстана могут произойти кадровые перестановки - речь идет о возможной отставке спикера Нурланбека Тургунбека. Как сообщают источники кыргызских СМИ, инициатива может быть озвучена сразу после его возвращения из рабочей поездки в Турцию.

Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Жумгалбек Шабданбеков. Ему 55 лет, он генерал-майор.

«Прежде всего я принял это решение в интересах нашего государства, чтобы в обществе, в том числе между государственными структурами, не возникло раскола. Этот шаг направлен на укрепление единства», — привел заявление президента его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

Издание 24.kg пишет, что «в экспертной среде их союз (президента Жапарова и Ташиева) нередко называли самым прочным политическим дуэтом страны, а любые кадровые изменения вокруг Камчыбека Ташиева воспринимались как индикатор серьезных перемен в конфигурации власти. В последнее время в политических кругах ходили слухи о возможном участии главы спецслужбы в предстоящих президентских выборах. Сам Камчыбек Ташиев неоднократно заявлял, что не намерен участвовать в президентской гонке и поддерживает Садыра Жапарова».

57-летний Камчыбек Ташиев был назначен председателем Госкомитета национальной безопасности в 2020 году. В октябре 2025-го он избил мэра Манаса Эрнисбека Ормокова и спикера горкенеша (орган местного самоуправления). Градоначальник в интервью 24.kg пояснил, что разногласия начались после выделения средств на развитие Манаса. Сам Ташиев ранее говорил, что «отлупил мэра» и председателя горкенеша, чтобы заставить их работать и прекратить ссоры. В сентябре 2025 года Ташиев во время рабочей поездки забрал телефон у подчиненного и выбросил его.