Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа
Алиев - американцам: Азербайджан не должны винить за наличие нефти и газа

В Азербайджане подорожал хлеб

В Азербайджане выросли цены на хлеб, особенно на батон. Если раньше нарезной батон продавался за 1 манат, то сейчас его цена составляет 1 манат 10 гяпиков. Подорожание наблюдается на все виды хлеба, кроме заводского.

Комментируя ситуацию в интервью haqqin.az, эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамли отметил, что рост цен на хлеб может быть связан лишь с недавним увеличением отдельных затрат. По его словам, на самом деле сегодня на мировом рынке наблюдается относительное снижение цен на пшеницу, роста нет, то есть стоимость сырья не увеличилась.

«В последнее время выросли издержки производителей. К примеру, стоимость дизельного топлива повысили на 10 гяпиков, бензина — на 5 гяпиков, также введена система фиксированных ежемесячных платежей за электроэнергию и природный газ. На первый взгляд это мелкие факторы, но, если суммировать все эти расходы, включая рост затрат у работников, занятых в пекарнях, производители хлеба оказываются вынуждены повышать цену», — отметил эксперт.

По его словам, заводским хлебом проще манипулировать, так как он продается в больших объемах, а нарезные батоны — в меньших объемах, и из-за этого там сложнее компенсировать расходы. Он подчеркнул, что в случае с заводским хлебом производители могут уменьшать вес.

«Я уже сегодня, когда покупал круглый хлеб, заметил, что его вес уменьшили. За счет этого производителям удалось компенсировать издержки. К тому же правительство старается не допустить роста цены на заводской хлеб, поэтому производители используют различные инструменты, чтобы удерживать цену относительно стабильной. Не думаю, что такая ситуация продлится долго. Если в ближайшее время снова повысятся цены на бензин, дизельное топливо или зерно, то подорожает и заводской хлеб», — считает эксперт.

Магеррамли также обратил внимание на изменение качества продукции. По его словам, современный заводской хлеб уже не такой, как раньше.

«В тесто добавляют дрожжи, которые в процессе брожения выделяют углекислый газ, который, задерживаясь в растяжимых сетях глютена, образует пузырьки и заставляет тесто увеличиваться в объеме, становясь более воздушным. В связи с этим хлеб становится более объемным. Для приготовления заводского хлеба используется более дешевая пшеница — четвертого или пятого класса, а нарезные батоны выпекаются из муки более высокого сорта, поэтому и цена у них отличается. За счет этого появляется возможность снижать качество, и обычный потребитель не всегда может это определить. Конечно, внимательный человек может заметить разницу, но большинство просто покупает и употребляет продукт. Раньше хлеб выпекался по традиционным рецептам, имел насыщенный аромат и вкус. В советское время муку из зерна четвертого класса смешивали с мукой более высокого качества, например, второго класса, чтобы компенсировать недостатки и сохранить уровень качества. В идеале же хлеб должен производиться из зерна третьего класса, где выше содержание белка и клейковины, что напрямую влияет на качество хлеба», — подчеркнул Магеррамли.

Эксперт отметил, что вреда для здоровья от зерна четвертого или пятого класса как такового нет, но и пользы немного: содержание белка и полезных веществ ниже, поэтому пищевая ценность такого хлеба невысока.

«Люди едят его, но прежнего эффекта нет. Раньше четверти буханки хватало, чтобы человек почувствовал сытость. Сейчас этого уже не происходит, поскольку в хлебе меньше необходимых для организма веществ», — заключил он.

