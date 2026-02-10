USD 1.7000
Папу Римского пригласили в Азербайджан

ФОТО
18:00 1500

9 февраля делегация религиозных конфессий Азербайджана во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде приняла участие в ряде встреч в Ватикане. Как сообщили в пресс-службе УМК, делегация сначала встретилась с Папой Львом XIV.

Приветствуя гостей, понтифик оценил совместный визит глав религиозных конфессий в Азербайджане как пример мира и человеческого братства.

А. Пашазаде передал приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой и подчеркнул высокий уровень связей между Азербайджаном и Ватиканом. Он также напомнил о визите покойного Папы Франциска в Азербайджан и его встрече с руководителями религиозных конфессий, отметив, что эта встреча также имела большое значение. Он подчеркнул, что государственные визиты и встречи с представителями религиозной общественности укрепляют отношения между Азербайджаном и Святым Престолом и межрелигиозный диалог. Председатель УМК сказал, что учреждение представительства в Ватикане внесет вклад в этот процесс.

Шейх уль-ислам выразил желание, чтобы Папа Лев XIV принял участие в открытии строящейся второй католической церкви в Баку. Он также пригласил главу Святого Престола посетить страну в 2027 году по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ватиканом и 30-летия первой встречи Гейдара Алиева и Папы Иоанна Павла II. В этой связи глава УМК передал Льву XIV письмо-приглашение от имени Консультативного совета религиозных конфессий в Азербайджане.

В ходе встречи ординарий Католической церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете рассказал о высоком уровне межрелигиозных отношений в Азербайджане, глава общины горских евреев Милих Евдаев - об обстановке этнической и религиозной гармонии, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили - сохранении албанско-удинского наследия, руководитель Бакинской общины евреев-сефардов Замир Исаев - атмосфере толерантности. Папе Льву XIV были представлены публикации по истории азербайджанских религий, религиозных памятников и об обстановке толерантности. Понтифику были подарены издания об истории религий, религиозных памятниках и атмосфере толерантности Азербайджана.

Делегация также встретилась с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и префектом дикастерии Святого Престола по делам Восточных церквей кардиналом Клаудио Гуджеротти.

А. Пашазаде подчеркнул, что примерами мультикультурной политики являются реставрация катакомб в Ватикане, осуществляемая Фондом Гейдара Алиева, сотрудничество музеев и библиотек, а также строительство нового католического храма в Баку. Обсуждались важность межрелигиозного диалога, значение азербайджано-армянского мирного процесса и перспективы будущего сотрудничества. Шейх уль-ислам А. Пашазаде отметил активное участие Азербайджана в процессе межцивилизационного диалога и межрелигиозного сотрудничества, а также значение обращения Папы Римского на церемонии ифтара, которая состоится в Ватикане 9 марта. Председатель УМК также предоставил информацию о восстановлении религиозного и культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях, реконструкции мечетей, церквей и храмов.

