Бывшему военкому дали 8 лет

В Нахчыванском военном суде завершился процесс над Гасаном Мамедовым, бывшим начальником Шарурского районного управления Главного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Сахавата Гусейнова. Вердиктом суда Гасан Мамедов был приговорен к 8 годам лишения свободы. Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении него была изменена, и он был арестован в зале суда.

Следует отметить, что в ноябре 2023 года Гасан Мамедов, начальник Шарурского районного управления Главного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в Нахчыванской Автономной Республике, был отправлен в распоряжение. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3 Уголовного кодекса (получение взятки в крупном размере), а в качестве меры пресечения был избран домашний арест.