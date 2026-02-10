Жапаров создает новую госслужбу

Документом предусмотрено создание Службы государственной охраны при президенте КР на базе 9-й службы Государственного комитета национальной безопасности.

Согласно указу, Служба государственной охраны будет непосредственно подчиняться и подотчетна президенту и отнесена к системе обеспечения национальной безопасности. В рамках своей компетенции она будет осуществлять охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

Председатель Службы государственной охраны назначается и освобождается от должности президентом. Его заместители назначаются и освобождаются президентом по представлению председателя службы.

Положение о службе, ее структура и штатная численность утверждаются президентом.

Кабинету Министров поручено привести свои решения в соответствие с указом, а также принять иные меры, вытекающие из документа.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.