Британцы тайно готовятся к войне

Британские военные тайно готовятся к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным источника издания, солдаты крупнейшего пехотного полка британской армии проходят подготовку к возможной войне. Тренировки организованы в условиях, максимально приближенных к боевым.
Учения организованы на полигоне министерства обороны, расположенном на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир. Для боевых маневров используется территория Коупхилл-Даун.
Российские власти неоднократно заявляли об отсутствии планов по развязыванию каких-либо вооруженных конфликтов со странами Европы. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует всеми имеющимися у нее военными средствами в случае нападения со стороны Европы.