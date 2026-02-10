USD 1.7000
Пособницу покушения на генерала ГРУ объявили в международный розыск

18:51 653

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Зинаиду Серебрицкую. Она проходит обвиняемой по делу о покушении на замглавы ГРУ генерала Владимира Алексеева. Ее объявили в международный розыск, сообщает ТАСС.

По данным агентства, фигурантка имеет российский паспорт и прибыла из так называемой «ЛНР». За день до покушения на генерала она вылетела из аэропорта Внуково в Стамбул. Оттуда, по информации ФСБ, Серебрицкая уехала в Украину. Агентство уточнило, что женщина может находиться в Харькове.

Зинаида Серебрицкая

Покушение на Владимира Алексеева было совершено 6 февраля. Исполнителем следствие считает Любомира Корбу: он несколько раз выстрелил в военнослужащего в жилом доме на северо-западе Москвы. Генерала госпитализировали в тяжелом состоянии, его удалось спасти. 8 февраля Любомира Корбу экстрадировали в Россию из Дубая. Обвинения по делу также предъявили Виктору Васину и его сыну Павлу Васину, они оба задержаны.

