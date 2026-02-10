Маск назвал Британию «оруэлловским кошмаром»

«Великобритания стала худшим оруэлловским кошмаром», - написал он в Х, призвав «сохранить архив судебных протоколов». К своей записи предприниматель приложил фото публикации газеты The Times от 8 февраля. Тогда издание сообщило о том, что Минюст Великобритании приказал удалить судебные материалы. Эти данные хранились на цифровой платформе Courtsdesk в рамках проекта, запущенного в 2021 году с целью «улучшить освещение работы судов в СМИ». За это время, согласно подсчетам Courtsdesk, архивом воспользовались более 1,5 тыс. журналистов из 39 медиаорганизаций.

Как пишет The Times, судебные материалы выявили серьезные проблемы в функционировании судебной системы. Так, журналисты не были уведомлены о 1,6 млн слушаний, а две трети судов вообще не информировали прессу о предстоящих заседаниях.

В ноябре 2025 года Служба судов и трибуналов Его Величества распорядилась удалить архив на основании «проблемы с защитой данных», упомянув в частности «несанкционированное распространение информации». Запросы компании и теневого министра МВД Криса Филипа, который в бытность членом правительства Консервативной партии запустил проект, были отклонены правительством.

Джордж Оруэлл (1903-1950) - британский писатель и публицист. К числу его наиболее известных работ относятся сатирическая повесть «Скотный двор» (1945) и роман-антиутопия «1984» (1948).