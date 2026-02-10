USD 1.7000
Маск назвал Британию «оруэлловским кошмаром»

19:00 528

Американский миллиардер Илон Маск назвал Великобританию «худшим оруэлловским кошмаром» после того, как Минюст королевства распорядился удалить большой архив судебных материалов.

«Великобритания стала худшим оруэлловским кошмаром», - написал он в Х, призвав «сохранить архив судебных протоколов». К своей записи предприниматель приложил фото публикации газеты The Times от 8 февраля. Тогда издание сообщило о том, что Минюст Великобритании приказал удалить судебные материалы. Эти данные хранились на цифровой платформе Courtsdesk в рамках проекта, запущенного в 2021 году с целью «улучшить освещение работы судов в СМИ». За это время, согласно подсчетам Courtsdesk, архивом воспользовались более 1,5 тыс. журналистов из 39 медиаорганизаций.

Как пишет The Times, судебные материалы выявили серьезные проблемы в функционировании судебной системы. Так, журналисты не были уведомлены о 1,6 млн слушаний, а две трети судов вообще не информировали прессу о предстоящих заседаниях.

В ноябре 2025 года Служба судов и трибуналов Его Величества распорядилась удалить архив на основании «проблемы с защитой данных», упомянув в частности «несанкционированное распространение информации». Запросы компании и теневого министра МВД Криса Филипа, который в бытность членом правительства Консервативной партии запустил проект, были отклонены правительством. 

Джордж Оруэлл (1903-1950) - британский писатель и публицист. К числу его наиболее известных работ относятся сатирическая повесть «Скотный двор» (1945) и роман-антиутопия «1984» (1948).

Важная рокировка в Кыргызстане
Важная рокировка в Кыргызстане ОБНОВЛЕНО 20:04
20:04 2956
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлено фото и видео; обновлено 19:44
19:44 7917
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 3450
Британцы тайно готовятся к войне
Британцы тайно готовятся к войне
18:43 1155
Папу Римского пригласили в Азербайджан
Папу Римского пригласили в Азербайджан ФОТО
18:00 1508
В Азербайджане подорожал хлеб
В Азербайджане подорожал хлеб мнение эксперта
17:21 2911
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте
Гурбан Гурбанов очищает поле от снега, «Карабах» вырывает победу на 94-й минуте ВИДЕО
17:02 3114
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
Сабаильский районный суд принял решение по Рамизу Мехтиеву
17:02 3095
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне
У Хаменеи ведут переговоры и готовятся к войне обновлено 16:41
16:41 2942
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
Заявление Вэнса перед вылетом в Азербайджан
16:28 4282
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян»
Вице-президент США удалил пост о «геноциде армян» обновлено 18:46
18:46 4430

