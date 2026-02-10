USD 1.7000
Огурцы по цене мяса

19:09 1044

Цены на огурцы в России за последние три месяца выросли на 111,1% — средняя розничная цена к февралю 2026 года составила 300,1 рубля (6,6 маната) за килограмм. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные ассоциации «Руспродсоюз».

По сведениям аналитического «АБ-Центра» агробизнеса, с конца декабря 2025 года цены на огурцы выросли на 41,8%: с 223,7 рубля (4,92 маната) до 317,2 рубля (6,97 маната) за килограмм.

В соцсетях россияне жалуются, что в разных регионах цены поднялись до 500 и даже тысячи рублей за килограмм огурцов. Фактически килограмм огурцов уже сравнялся по стоимости с килограммом мяса, пишет издание. По данным Росстата на 2 февраля, килограмм свинины стоил 396,93 рубля (8,7 маната), а говядины — 700,5 рубля (15,4 маната).

Эксперты, опрошенные изданием, напоминают, что цены на огурцы традиционно резко вырастают в начале каждого года — из-за снижения урожайности теплиц в зимний период, повышенного спроса после новогодних праздников и логистических издержек. В 2026 году урожайность в тепличных комплексах резко снизилась из-за аномальных холодов на всей территории России.

Согласно статистике, минимальные цены на огурцы в торговых сетях фактически остались на прошлогоднем уровне — от 299 рублей (6,57 маната) за килограмм, утверждают эксперты, а в прошлом году рост цен был даже заметнее — к началу 2025-го он составил 119,6% за три месяца.

