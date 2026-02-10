USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Макрон: Трамп хочет «расчленить» Евросоюз

19:17 457

Президент США Дональд Трамп хочет «расчленить» Евросоюз, считает президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью Financial Times и другим европейским СМИ Макрон заявил, что курс Вашингтона является «открыто антиевропейским».

«По словам Макрона, Европа теперь имеет дело с администрацией Трампа, которая «открыто антиевропейская», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его расчленения», — говорится в материале FT.

Лидер Франции добавил, что стратегия «заискивания» перед США или попыток достичь с ними соглашения не работает.

Макрон также считает, что европейцам «нужно готовиться к новым проявлениям враждебности со стороны Соединенных Штатов».

В интервью французский лидер высказал мнение, что Евросоюзу не следует ошибочно воспринимать затишье в напряженных отношениях с Вашингтоном за устойчивые изменения. «Гренландский момент», как выразился Макрон, необходимо рассматривать в качестве тревожного сигнала к проведению давно откладываемых реформ для укрепления глобального влияния европейского блока. 

Эммануэль Макрон, чей второй срок президентских полномочий заканчивается весной 2027 года, вновь призвал ЕС к расширению совместных заимствований, чтобы помочь блоку из 27 стран инвестировать в больших масштабах.

Комментарии президента Франции публикуются в преддверии намеченного на четверг саммита Европейского союза, который, по словам Макрона, необходимо использовать для обсуждения вопросов конкурентоспособности блока.

