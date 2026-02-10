Россия ужесточает требования для мигрантов

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении масштабный законопроект, ужесточающий правила медицинского освидетельствования для мигрантов и устанавливающий суровые штрафы за уклонение от этой процедуры. Документ был внесен большой группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, сообщают российские СМИ.

Согласно инициативе, иностранные граждане и лица без гражданства, въехавшие в Россию, обязаны будут пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней (вместо действующих 90) и повторять его ежегодно, если срок пребывания превышает месяц.

Обследование мигранты будут оплачивать самостоятельно. Оно должно выявить отсутствие опасных инфекций, ВИЧ и фактов употребления наркотиков. Прохождение этой процедуры станет обязательным условием для получения разрешения на работу, патента или вида на жительство.

Ключевым нововведением стало установление административной ответственности. За отказ или уклонение от медосмотра предусмотрен штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей с возможным последующим выдворением из страны. В случае неуплаты штрафа его размер удваивается.

Кроме того, жесткие санкции, вплоть до миллиона рублей или приостановления деятельности на 90 суток, вводятся для организаций, нарушающих порядок проведения освидетельствования.

Результаты обследований будут вноситься в единую электронную систему. Если у мигранта обнаружат опасное заболевание или факт употребления наркотиков, медицинские организации обязаны уведомить МВД и «Роспотребнадзор» для возможного решения о депортации.

Если закон будет окончательно принят и подписан президентом, новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.