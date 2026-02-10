Украинцы показали новый дрон-перехватчик

Украинская компания System Electronic Export (SEE) и Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) представили перехватчик дронов SEEDIS. Разработку презентовали в рамках международной выставки вооружений World Defence Show 2026 в Эр-Рияде, сообщают украинские СМИ.

Перехватчик оперирует данными в реальном времени и обеспечивает автономную наводку для обнаружения, отслеживания и нейтрализации беспилотников.

SEEDIS может работать самостоятельно или как элемент в более широкой среде управления и контроля противовоздушной обороны. К примеру, при интеграции с пунктом управления тактической группы ПВО «Кречет» обеспечиваются скоординированные операции с использованием нескольких перехватчиков. В таком случае речь идет о централизованном выявлении целей, приоритезации угроз и интеллектуальном распределении целей.

SEEDIS позиционируется как эшелонированное решение противовоздушной обороны. Среди ключевых особенностей перехватчика не только его автономность, но и быстрый запуск, и минимальное время реагирования. Кроме того, он может производить вертикальный взлет без дополнительного пускового оборудования.

Разработчики утверждают, что украинский перехватчик SEEDIS наделен высокой маневренностью против движущихся целей и работает в условиях радиоэлектронной борьбы.

Тактический радиус действия разработки составляет 18 км, а максимальная дальность полезной нагрузки – 36 км. Стандартное время пребывания в воздухе SEEDIS составляет 18 минут, продолжительность полета при максимальной скорости – 8 минут.

Максимальная высота полета перехватчика – 5 000 м, крейсерская скорость – 190 км/ч, а максимальная скорость – 320 км/ч. SEEDIS оборудован дневной, ночной и тепловизионной камерами, обнаруживает цели на дистанции 500-1000 м. Инициация боевой части осуществляется оператором или искусственным интеллектом.