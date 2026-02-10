USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем

обновлено 21:48
21:48 2672

На месте, где раньше были только борьба и конфликт, воцарится безопасность. Это яркий пример лидерства президента Трампа, а также лидерства президента Алиева, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в совместном заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

«Зачем нам сражаться друг с другом, если мы можем заниматься торговлей, выстраивать партнерские отношения между собой?! Считаю, что партнерство между США и Азербайджаном приведет к еще большему миру и безопасности в регионе. У американских рабочих появится доступ к дополнительным рынкам. Это создаст более совершенный мир, в котором люди будут торговать вместо того, чтобы сражаться друг с другом», - отметил Вэнс.

Вице-президент США указал, что в Азербайджане есть еще много вопросов для обсуждения и объявления. «Думаю, под руководством президента Трампа и президента Алиева отношения улучшатся и станут более прочными», – добавил он.

* * * 20:33

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, помимо президента США Дональда Трампа, — единственный лидер в мире, у которого по-настоящему хорошие отношения как с Турцией, так и с Израилем, сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

«Я чрезвычайно рад находиться здесь. Перед приземлением (в Баку) я сказал своим сотрудникам, что, помимо президента Трампа, единственным лидером в мире, у кого по-настоящему хорошие отношения и с турками, и с израильтянами, является президент Алиев», — отметил он.

Вэнс также сказал, что США отправят новые катера для защиты территориальных вод Азербайджана.

«Мы подписали документ о стратегическом партнёрстве. Думаю, это ясно показывает, что отношения между США и Азербайджаном будут и впредь устойчивыми и очень плодотворными для наших народов», – указал вице-президент США.

* * * 20:06

«США и Азербайджан уже давно осуществляют важное стратегическое сотрудничество. Возможно, многие этого не знают, но азербайджанцы были одними из последних, кто покинул Афганистан. Работая в очень сложных условиях, они обеспечили себе репутацию самых крутых и яростных бойцов в мире».

Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Сегодня мы находимся здесь, чтобы поблагодарить Азербайджан за дружбу», — подчеркнул он.

Вэнс отметил, что между Азербайджаном и США открываются новые страницы: «Благодаря президенту Дональду Трампу и президенту Ильхаму Алиеву наши отношения будут активно развиваться».

«Мы хотели бы быть ближе друг к другу и еще больше укреплять наше партнерство», — сказал вице-президент США.

Вэнс подчеркнул, что партнерство Азербайджана и США обеспечит мир и стабильность в регионе, расширит доступ к рынкам: «Это создаст в регионе такие условия, при которых народы будут не сталкиваться, а сотрудничать. Это цель, поставленная перед нами президентом США. Мы ее реализуем и стараемся помогать друг другу, проводя подобные мероприятия».

Вице-президент США отметил, что уже реализуется проект TRIPP, который создаст для Азербайджана дополнительные экономические возможности и позволит более удобно экспортировать природные ресурсы. По его словам, это будет способствовать устойчивости мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана обновлено 22:04
22:04 3053
Дуров напомнил о том, как это было в Иране
Дуров напомнил о том, как это было в Иране обновлено 21:59
21:59 2038
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем обновлено 21:48
21:48 2673
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
21:29 410
Очередная помощь Азербайджана Украине
Очередная помощь Азербайджана Украине
21:05 1057
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
20:59 914
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани наше расследование
19:14 2729
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика; все еще актуально
12:10 3660
Важная рокировка в Кыргызстане
Важная рокировка в Кыргызстане ОБНОВЛЕНО 20:04
20:04 4275
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлено фото и видео; обновлено 19:44
19:44 10063
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 3849

ЭТО ВАЖНО

Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана обновлено 22:04
22:04 3053
Дуров напомнил о том, как это было в Иране
Дуров напомнил о том, как это было в Иране обновлено 21:59
21:59 2038
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем обновлено 21:48
21:48 2673
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
21:29 410
Очередная помощь Азербайджана Украине
Очередная помощь Азербайджана Украине
21:05 1057
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
20:59 914
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани наше расследование
19:14 2729
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика; все еще актуально
12:10 3660
Важная рокировка в Кыргызстане
Важная рокировка в Кыргызстане ОБНОВЛЕНО 20:04
20:04 4275
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлено фото и видео; обновлено 19:44
19:44 10063
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 3849
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться