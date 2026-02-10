Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем

На месте, где раньше были только борьба и конфликт, воцарится безопасность. Это яркий пример лидерства президента Трампа, а также лидерства президента Алиева, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в совместном заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым. «Зачем нам сражаться друг с другом, если мы можем заниматься торговлей, выстраивать партнерские отношения между собой?! Считаю, что партнерство между США и Азербайджаном приведет к еще большему миру и безопасности в регионе. У американских рабочих появится доступ к дополнительным рынкам. Это создаст более совершенный мир, в котором люди будут торговать вместо того, чтобы сражаться друг с другом», - отметил Вэнс. Вице-президент США указал, что в Азербайджане есть еще много вопросов для обсуждения и объявления. «Думаю, под руководством президента Трампа и президента Алиева отношения улучшатся и станут более прочными», – добавил он.

* * * 20:33 Президент Азербайджана Ильхам Алиев, помимо президента США Дональда Трампа, — единственный лидер в мире, у которого по-настоящему хорошие отношения как с Турцией, так и с Израилем, сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. «Я чрезвычайно рад находиться здесь. Перед приземлением (в Баку) я сказал своим сотрудникам, что, помимо президента Трампа, единственным лидером в мире, у кого по-настоящему хорошие отношения и с турками, и с израильтянами, является президент Алиев», — отметил он. Вэнс также сказал, что США отправят новые катера для защиты территориальных вод Азербайджана. «Мы подписали документ о стратегическом партнёрстве. Думаю, это ясно показывает, что отношения между США и Азербайджаном будут и впредь устойчивыми и очень плодотворными для наших народов», – указал вице-президент США.

* * * 20:06 «США и Азербайджан уже давно осуществляют важное стратегическое сотрудничество. Возможно, многие этого не знают, но азербайджанцы были одними из последних, кто покинул Афганистан. Работая в очень сложных условиях, они обеспечили себе репутацию самых крутых и яростных бойцов в мире». Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.