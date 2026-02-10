USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Брюссель собирает министров обороны НАТО

20:10 513

Новые поставки американских вооружений Украине в рамках инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) станут темой встречи 12 февраля министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на постпреда США при альянсе Мэттью Уитакера.

Уитакер сообщил журналистам на онлайн-брифинге, что страны НАТО уже обязались закупить по программе PURL американские вооружения на сумму более $4,5 млрд для Киева.

По его словам, соответствующие обязательства поступили от 21 государства НАТО и двух партнеров альянса.

Инициатива PURL была объявлена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Она предназначена для закупок вооружений американского производства, включая средства ПВО, боеприпасы и запчасти. Инициатива финансирования закупок американского оружия для Украины появилась после того, как администрация США отказалась продолжать поставлять вооружения Киеву бесплатно.

Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана обновлено 22:04
22:04 3054
Дуров напомнил о том, как это было в Иране
Дуров напомнил о том, как это было в Иране обновлено 21:59
21:59 2040
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем обновлено 21:48
21:48 2675
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
21:29 411
Очередная помощь Азербайджана Украине
Очередная помощь Азербайджана Украине
21:05 1058
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
20:59 914
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани наше расследование
19:14 2729
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика; все еще актуально
12:10 3660
Важная рокировка в Кыргызстане
Важная рокировка в Кыргызстане ОБНОВЛЕНО 20:04
20:04 4275
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлено фото и видео; обновлено 19:44
19:44 10067
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 3849

ЭТО ВАЖНО

Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана обновлено 22:04
22:04 3054
Дуров напомнил о том, как это было в Иране
Дуров напомнил о том, как это было в Иране обновлено 21:59
21:59 2040
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем обновлено 21:48
21:48 2675
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
21:29 411
Очередная помощь Азербайджана Украине
Очередная помощь Азербайджана Украине
21:05 1058
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
20:59 914
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани наше расследование
19:14 2729
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика; все еще актуально
12:10 3660
Важная рокировка в Кыргызстане
Важная рокировка в Кыргызстане ОБНОВЛЕНО 20:04
20:04 4275
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлено фото и видео; обновлено 19:44
19:44 10067
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 3849
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться