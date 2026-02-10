Брюссель собирает министров обороны НАТО

Новые поставки американских вооружений Украине в рамках инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) станут темой встречи 12 февраля министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на постпреда США при альянсе Мэттью Уитакера.

Уитакер сообщил журналистам на онлайн-брифинге, что страны НАТО уже обязались закупить по программе PURL американские вооружения на сумму более $4,5 млрд для Киева.

По его словам, соответствующие обязательства поступили от 21 государства НАТО и двух партнеров альянса.

Инициатива PURL была объявлена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Она предназначена для закупок вооружений американского производства, включая средства ПВО, боеприпасы и запчасти. Инициатива финансирования закупок американского оружия для Украины появилась после того, как администрация США отказалась продолжать поставлять вооружения Киеву бесплатно.