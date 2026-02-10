USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Бизнес-миссия США удалась

Торговая палата США завершила первую в истории бизнес-миссию в Азербайджан, состоявшуюся 9–10 февраля в Баку. Как сообщили в посольстве США в Азербайджане, миссия, проведенная в рамках партнерства с Министерством торговли США, сопровождалась круглыми столами и политическими диалогами в таких сферах, как энергетика, цифровая экономика, транспорт и оборона.

В рамках миссии также состоялась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Представители Американской торговой палаты заявили, что миссия открыла новые возможности сотрудничества между частным сектором США и государственными и деловыми кругами Азербайджана.

По словам временной поверенной в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон, визит в Баку 31 ведущей американской компании является важным этапом в отношениях между двумя странами. Она отметила, что в ходе визита была подписана Хартия стратегического партнерства между США и Азербайджаном.

Компания Visa в то же время заявила о поддержке миссии и развития Азербайджана в сфере цифровых платежей. Представители компании подчеркнули, что финансовая инклюзивность и решения в области безналичных платежей играют важную роль в экономической трансформации страны.

