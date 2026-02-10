USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Переговоры Лариджани в Омане

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Лариджани встретился с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом и с министром иностранных дел Бадром бин Хамадом Аль Бусаиди в Маскате, сообщает Mehrnews.

Стороны обсудили последние региональные и международные события, а также пути расширения и укрепления двустороннего сотрудничества.

«Стороны также рассмотрели последние события в иранско-американских переговорах и обсудили пути достижения сбалансированного и справедливого соглашения, которое бы отвечало интересам обеих сторон. В ходе обсуждений также была подчеркнута важность возвращения к диалогу и переговорному процессу как средству преодоления разногласий и мирного урегулирования споров в интересах укрепления регионального и международного мира и безопасности», - отмечается в сообщении.

По данным агентства IRNA, встреча Лариджани с султаном Омана продолжалась почти три часа и прошла в позитивной и конструктивной атмосфере.

