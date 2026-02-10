USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Азербайджанские памятники в Списке наследия исламского мира

20:34 617

В Ташкенте начала работу 13-я сессия Комитета наследия исламского мира под эгидой ИСЕСКО. В первый день сессии были обсуждены номинации, представленные в Список наследия исламского мира и Предварительный список наследия исламского мира.

Принято решение о включении в Список наследия исламского мира ИСЕСКО файлов «Историко-архитектурного музейного комплекса «Имарет» в Агдаме и «Государственного заповедника города Шуша», подготовленных Министерством культуры Азербайджана.

Тем самым памятники Агдама впервые были включены в международные списки культурного наследия.

Отметим, что 13-я сессия Комитета проходит 10–13 февраля 2026 года в Узбекистане.

Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана обновлено 22:04
22:04 3059
Дуров напомнил о том, как это было в Иране
Дуров напомнил о том, как это было в Иране обновлено 21:59
21:59 2044
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем обновлено 21:48
21:48 2682
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
21:29 413
Очередная помощь Азербайджана Украине
Очередная помощь Азербайджана Украине
21:05 1061
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
20:59 917
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани наше расследование
19:14 2733
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика; все еще актуально
12:10 3660
Важная рокировка в Кыргызстане
Важная рокировка в Кыргызстане ОБНОВЛЕНО 20:04
20:04 4278
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлено фото и видео; обновлено 19:44
19:44 10073
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 3850

