Азербайджанские памятники в Списке наследия исламского мира

В Ташкенте начала работу 13-я сессия Комитета наследия исламского мира под эгидой ИСЕСКО. В первый день сессии были обсуждены номинации, представленные в Список наследия исламского мира и Предварительный список наследия исламского мира.
Принято решение о включении в Список наследия исламского мира ИСЕСКО файлов «Историко-архитектурного музейного комплекса «Имарет» в Агдаме и «Государственного заповедника города Шуша», подготовленных Министерством культуры Азербайджана.
Тем самым памятники Агдама впервые были включены в международные списки культурного наследия.
Отметим, что 13-я сессия Комитета проходит 10–13 февраля 2026 года в Узбекистане.