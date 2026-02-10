USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

«Исламская восьмерка» соберется в Индонезии

В Джакарте 15 апреля состоится 12-й саммит Движения восьми развивающихся стран (D-8, «Исламская восьмерка»). Об этом сообщает МИД Пакистана.

В преддверии саммита в Лахоре (культурная столица Пакистана – ред.) 5-6 февраля прошло Неформальное совещание комиссаров D-8, на котором обсуждались укрепление Секретариата организации, финансовые и административные вопросы, а также стратегии по расширению сотрудничества между странами-членами.

Встреча собрала комиссаров из всех стран D-8, включая Азербайджан, Бангладеш, Египет, Индонезию, Иран, Малайзию, Нигерию, Турцию и Пакистан, в том числе генерального секретаря организации Сохаила Махмуда.

Делегаты обсудили практические меры для повышения институциональной эффективности, ускорения реализации приоритетных проектов и укрепления культурных и экономических связей между странами. В рамках визита участники также посетили исторические и культурные объекты Лахора и приняли участие в фестивале Басант. 

Участники совещания отметили успешное проведение мероприятия и выразили готовность продолжать развивать сотрудничество, укреплять культурные связи и расширять обмены между народами стран D-8.

