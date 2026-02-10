USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»

Эльмир Алиев, отдел спорта
20:59 917

Сегодня на зимних Олимпийских играх в Милане и Картина-д’Ампеццо в борьбу вступает представитель Азербайджана - фигурист Владимир Литвинцев.

В 21:30 по бакинскому времени на льду в Милане начнется короткая программа у мужчин. В ней примут участие 29 фигуристов. Литвинцев будет выступать в третьей группе и выйдет на лед 13-м. Он будет выступать под мелодию из знаменитого сериала «Игра престолов».

24 лучших фигуриста получат право выступить 13 февраля в произвольной программе.

24-летний уроженец российского года Ухта Владимир Литвинцев выступает за Азербайджан с 2018 года. Он занял 18-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине. На чемпионатах мира лучший показатель Литвинцева - 11-я позиция. Он продемонстрировал этот результат на ЧМ-2023 в японской Саитаме. Лучшее выступление Владимира на чемпионатах Европы было зафиксировано в 2022 году в Таллине. 

Тренерами азербайджанского фигуриста являются Виктория Буцаева и Евгений Власов. Хореографы - Леонид Свириденко, Егор Мурашов.

Также Азербайджан на нынешней Олимпиаде представит горнолыжница Анастасия Папатома.

Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана обновлено 22:04
22:04 3062
Дуров напомнил о том, как это было в Иране
Дуров напомнил о том, как это было в Иране обновлено 21:59
21:59 2047
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем обновлено 21:48
21:48 2686
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
21:29 414
Очередная помощь Азербайджана Украине
Очередная помощь Азербайджана Украине
21:05 1065
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
20:59 918
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани наше расследование
19:14 2735
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика; все еще актуально
12:10 3660
Важная рокировка в Кыргызстане
Важная рокировка в Кыргызстане ОБНОВЛЕНО 20:04
20:04 4278
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлено фото и видео; обновлено 19:44
19:44 10075
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 3850

ЭТО ВАЖНО

Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана обновлено 22:04
22:04 3062
Дуров напомнил о том, как это было в Иране
Дуров напомнил о том, как это было в Иране обновлено 21:59
21:59 2047
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем обновлено 21:48
21:48 2686
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
21:29 414
Очередная помощь Азербайджана Украине
Очередная помощь Азербайджана Украине
21:05 1065
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
20:59 918
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани наше расследование
19:14 2735
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика; все еще актуально
12:10 3660
Важная рокировка в Кыргызстане
Важная рокировка в Кыргызстане ОБНОВЛЕНО 20:04
20:04 4278
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлено фото и видео; обновлено 19:44
19:44 10075
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 3850
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться