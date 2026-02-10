Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»

В 21:30 по бакинскому времени на льду в Милане начнется короткая программа у мужчин. В ней примут участие 29 фигуристов. Литвинцев будет выступать в третьей группе и выйдет на лед 13-м. Он будет выступать под мелодию из знаменитого сериала «Игра престолов».

24 лучших фигуриста получат право выступить 13 февраля в произвольной программе.

24-летний уроженец российского года Ухта Владимир Литвинцев выступает за Азербайджан с 2018 года. Он занял 18-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине. На чемпионатах мира лучший показатель Литвинцева - 11-я позиция. Он продемонстрировал этот результат на ЧМ-2023 в японской Саитаме. Лучшее выступление Владимира на чемпионатах Европы было зафиксировано в 2022 году в Таллине.