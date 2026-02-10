Очередная помощь Азербайджана Украине

USD 1.7000
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получила от Азербайджана генераторы и другое необходимое оборудование. Об этом сообщает посольство Украины в Азербайджане в соцсети Facebook. 

Передача была осуществлена при участии главы ГСЧС Андрея Даника и посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева.

«Мы очень признательны за эту помощь от неравнодушных людей и организаций из Азербайджана, которая была предоставлена в рамках глобальной акции министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги «Тепло для Украины» и является очередным важным проявлением солидарности с Украиной в эти трудные времена», - подчеркнул дипломат.

Андрей Даник также выразил искреннюю благодарность народу и правительству Азербайджана за поддержку и помощь, оказанную Украине в сложный период полномасштабной войны.

«Искренне благодарим за эту своевременную и необходимую помощь! Предоставленное оборудование имеет чрезвычайно важное значение для ежедневной работы наших спасателей и поможет еще эффективнее защищать жизнь и безопасность граждан», - отметил глава службы.

Стороны также обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества Украины и Азербайджана в сфере гражданской защиты и реагирования на чрезвычайные ситуации.

