Американский министр признал: посещал остров Эпштейна

Министр торговли США Говард Латник подтвердил на слушаниях в Сенате, что в 2012 году посещал частный остров финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за растление несовершеннолетних. Латник рассказал, что находился там вместе с семьей во время круизного отпуска.

«Я обедал там в течение часа, со мной были супруга, четверо детей, их няни, а также другая семейная пара с детьми», — отметил Латник. При этом министр настоял, что никаких предосудительных действий во время визита не происходило, и он покинул остров с семьей. Также Латник подчеркнул, что не имел близких отношений с Эпштейном: за 14 лет они встречались лично всего три раза.

Американские законодатели из обеих партий призвали министра к отставке, обвиняя его во лжи перед Конгрессом и общественностью. Они указывали, что Говард Латник утверждал о прекращении всех контактов с Эпштейном еще в 2005 году, в то время как визит был в 2012 году.

30 января Министерство юстиции США завершило рассекречивание обширного архива по делу Эпштейна. Было обнародовано более 3 млн страниц документов, свыше 2 тыс. видеозаписей и 180 тыс. фотографий. В материалах упоминаются десятки известных политиков, представителей королевских семей, бизнесменов и дипломатов. Среди знакомых финансиста фигурируют 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава американской администрации Дональд Трамп.