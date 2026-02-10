USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Американский министр признал: посещал остров Эпштейна

21:14 727

Министр торговли США Говард Латник подтвердил на слушаниях в Сенате, что в 2012 году посещал частный остров финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за растление несовершеннолетних. Латник рассказал, что находился там вместе с семьей во время круизного отпуска.

«Я обедал там в течение часа, со мной были супруга, четверо детей, их няни, а также другая семейная пара с детьми», — отметил Латник. При этом министр настоял, что никаких предосудительных действий во время визита не происходило, и он покинул остров с семьей. Также Латник подчеркнул, что не имел близких отношений с Эпштейном: за 14 лет они встречались лично всего три раза.

Американские законодатели из обеих партий призвали министра к отставке, обвиняя его во лжи перед Конгрессом и общественностью. Они указывали, что Говард Латник утверждал о прекращении всех контактов с Эпштейном еще в 2005 году, в то время как визит был в 2012 году.

30 января Министерство юстиции США завершило рассекречивание обширного архива по делу Эпштейна. Было обнародовано более 3 млн страниц документов, свыше 2 тыс. видеозаписей и 180 тыс. фотографий. В материалах упоминаются десятки известных политиков, представителей королевских семей, бизнесменов и дипломатов. Среди знакомых финансиста фигурируют 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава американской администрации Дональд Трамп.

Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана обновлено 22:04
22:04 3067
Дуров напомнил о том, как это было в Иране
Дуров напомнил о том, как это было в Иране обновлено 21:59
21:59 2051
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем
Вэнс: Алиев и Трамп — единственные лидеры в мире, кто ладит и с Турцией, и с Израилем обновлено 21:48
21:48 2689
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки
21:29 417
Очередная помощь Азербайджана Украине
Очередная помощь Азербайджана Украине
21:05 1067
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
Азербайджан начинает на Олимпиаде под мелодию из «Игры престолов»
20:59 919
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани
Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани наше расследование
19:14 2737
Если война лучше мира
Если война лучше мира наша аналитика; все еще актуально
12:10 3660
Важная рокировка в Кыргызстане
Важная рокировка в Кыргызстане ОБНОВЛЕНО 20:04
20:04 4279
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлено фото и видео; обновлено 19:44
19:44 10077
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
Обещания до 2030 года: станет ли государственная программа прорывом или разочарованием?
11:28 3850

