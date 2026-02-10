Компании из Турции и россиянин в черном списке Америки

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло двух физических лиц и пять организаций в список специально обозначенных лиц (SDN) в рамках контртеррористических полномочий, указав на их предполагаемые связи с финансовыми и коммерческими сетями «Хезболлы».

Соединенные Штаты во вторник ввели новые санкции в отношении физических лиц, компаний и судов, обвиняемых в поддержке проиранского ливанского движения «Хезболла», сообщило Министерство финансов США.

Среди внесенных в список — гражданин России Андрей Викторович Борисов и гражданин Ливана Мохамед Наеф Маджед, связанный с Ассоциацией «Аль-Кард аль-Хасан» — финансовым учреждением, аффилированным с «Хезболлой», которое ранее уже было включено США в санкционный список за содействие финансовой деятельности группировки.

Помимо двух физических лиц, OFAC внесло в санкционный список несколько компаний, которые, по утверждению ведомства, связаны с «Хезболлой».

Компания Brilliance Maritime Ventures S.A., зарегистрированная в Панаме в 2023 году, была добавлена в список SDN из-за предполагаемых связей с «Хезболлой». Санкции также распространяются на сухогруз BRILLIANCE под флагом Панамы, построенный в 1999 году и связанный с этой компанией.

В Ливане под санкции попала компания JOOD SARL, также известная как JUD. Компания, основанная в 2025 году, указана как занимающаяся оптовой торговлей ювелирными изделиями, часами и драгоценными металлами. По данным OFAC, она связана с «Хезболлой».

Также введены санкции в отношении двух компаний, базирующихся в Турции: Platinum Group International Dis Ticaret Limited Sirketi, зарегистрированной в Стамбуле в 2024 году, и Sea Surf Shipping Limited, расположенной в районе Тузла, Стамбул. Обе компании подпали под вторичные санкции из-за предполагаемых связей с «Хезболлой».

Включение Sea Surf Shipping Limited в санкционный список сопровождалось внесением в него и сухогруза LARA под флагом Сент-Китс и Невис, построенного в 2000 году, который, по данным OFAC, связан с этой компанией.