Нефть Венесуэлы пошла в Израиль

Венесуэла отправляет первую за несколько лет партию нефти в Израиль, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Груз транспортируется для Bazan Group, крупнейшего переработчика сырой нефти в еврейском государстве.

Как отметили источники, речь идет о разовой партии. Данных о заключении долгосрочных контрактов или о регулярных поставках на данный момент нет.

Агентство также сообщает, что большая часть венесуэльской нефти за последний месяц была реализована покупателям в Индии, Испании и США.