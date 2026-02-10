USD 1.7000
Евросоюз может запретить все российские криптовалютные платформы

10 февраля 2026, 22:11 521

Еврокомиссия предложила запретить любые транзакции с криптовалютами, связанные с Россией, сообщает Financial Times, ссылаясь на документ комиссии о готовящихся санкциях против РФ.

Как пишет газета, Еврокомиссия предложила принять радикальные меры вместо того, чтобы пытаться запрещать российские криптовалютные платформы.

В ЕК считают, что введение санкций против отдельных поставщиков услуг в области криптоактивов, вероятно, приведет к тому, что на их месте появятся новые организации.

«Чтобы гарантировать, что санкции достигнут намеченного эффекта, [ЕС] запрещает взаимодействовать с любыми поставщиками услуг в сфере криптоактивов или использовать любые платформы, позволяющие осуществлять перевод и обмен криптоактивами, которые созданы в России», — говорится в документе.

Как предполагает FT, предложения Евросоюза нацелены на российскую платежную платформу A7, а также на подключенный к ней стейблкоин A7A5, привязанный к рублю.

Для принятия новых санкций их должны поддержать все страны — участницы ЕС. По словам трех дипломатов, три из 27 стран блока выразили сомнения и запросили дополнительную информацию, пишет FT.

Российская армия на подступах к Запорожью
Российская армия на подступах к Запорожью The New York Times
10 февраля 2026, 23:50 423
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлены новые фото и видео; обновлено 19:44
10 февраля 2026, 19:44 11038
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
10 февраля 2026, 23:45 504
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры...
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры... Заявления Трампа по Ирану
10 февраля 2026, 22:51 1028
Олимпиада: грубые ошибки азербайджанского фигуриста под «Игру престолов»
Олимпиада: грубые ошибки азербайджанского фигуриста под «Игру престолов» обновлено 23:32
10 февраля 2026, 23:32 2125
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем видео; обновлено 23:23
10 февраля 2026, 23:23 2870
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
10 февраля 2026, 23:06 1660
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане обновлено 22:44
10 февраля 2026, 22:44 5430
С правами детей в Азербайджане не все так гладко…
С правами детей в Азербайджане не все так гладко… критика от депутата
10 февраля 2026, 22:31 752
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде ФОТО, ВИДЕО
10 февраля 2026, 22:21 1717
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана обновлено 22:04
10 февраля 2026, 22:04 4262

