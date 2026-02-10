Евросоюз может запретить все российские криптовалютные платформы

Еврокомиссия предложила запретить любые транзакции с криптовалютами, связанные с Россией, сообщает Financial Times, ссылаясь на документ комиссии о готовящихся санкциях против РФ.

Как пишет газета, Еврокомиссия предложила принять радикальные меры вместо того, чтобы пытаться запрещать российские криптовалютные платформы.

В ЕК считают, что введение санкций против отдельных поставщиков услуг в области криптоактивов, вероятно, приведет к тому, что на их месте появятся новые организации.

«Чтобы гарантировать, что санкции достигнут намеченного эффекта, [ЕС] запрещает взаимодействовать с любыми поставщиками услуг в сфере криптоактивов или использовать любые платформы, позволяющие осуществлять перевод и обмен криптоактивами, которые созданы в России», — говорится в документе.

Как предполагает FT, предложения Евросоюза нацелены на российскую платежную платформу A7, а также на подключенный к ней стейблкоин A7A5, привязанный к рублю.

Для принятия новых санкций их должны поддержать все страны — участницы ЕС. По словам трех дипломатов, три из 27 стран блока выразили сомнения и запросили дополнительную информацию, пишет FT.