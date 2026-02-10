USD 1.7000
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде

ФОТО, ВИДЕО

10 февраля 2026, 22:21

Футбольный клуб североамериканской MLS (Major League Soccer) «Коламбус Крю» из штата Огайо (США) объявил о трансфере футболиста «Карабаха» Наримана Ахундзаде.

Сообщается, что контракт с 21-летним футболистом подписан до июня 2029 года. Он перешел в «Коламбус» в рамках программы MLS U-22. Нариман присоединится к своей новой команде после получения американской визы.

«Нариман привнесет в нашу команду новые навыки, которые добавят ей новое измерение. Его технические способности в сочетании с работоспособностью хорошо впишутся в наш стиль игры, - говорит генеральный менеджер «Коламбус Крю» Исса Талл. - Несмотря на свой юный возраст, Нариман уже получил ценный опыт на внутреннем уровне, на европейском уровне и в составе национальной сборной. Мы рады приветствовать его в «Коламбусе» и с нетерпением ждем возможности наблюдать за его развитием в нашем клубе». 

В азербайджанской Премьер-лиге Нариман Ахундзаде провел 84 матча и забил 24 гола. Он - 3-кратный чемпион Азербайджана, обладатель Кубка страны. Также на его счету 13 матчей за сборную Азербайджана.

«Коламбус Крю» также поделился видео с голами Наримана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Columbus Crew (@columbuscrew)

