С правами детей в Азербайджане не все так гладко…

критика от депутата
10 февраля 2026, 22:31 753

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа раскритиковал реализацию закона «О правах ребенка» в Азербайджане.

«В этом законе есть серьезные нововведения и изменения. Но мы должны обратить внимание на механизм его реализации. Достаточно ли школ-интернатов для размещения детей-сирот и детей из малоимущих семей и можем ли мы отправить туда такого ребенка?! Ребенок должен ходить в детский сад, а места в детском саду нет. Тысячи детей лишены этого права, как мы сможем его обеспечить?!» - заявил депутат во время обсуждения нового законопроекта «О правах ребенка», представленного на рассмотрение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Мустафа также отметил ряд проблем, связанных с дополнительной (внешкольной) деятельностью детей. В частности, отсутствие достаточного количества спортивных и творческих центров.

«Двери спортивных комплексов либо закрыты, либо спортивного комплекса в районе проживания ребенка нет. И у родителей нет средств, чтобы возить ребенка куда-то в другое место. Дети с творческими способностями должны посещать творческие кружки. А творческий центр нередко оказывается расположен далеко от района проживания ребенка. Если у родителей нет средств, чей-то талант пропадет, он не сможет раскрыться. Когда состояние школьных спортзалов не соответствует стандартам, дети не могут там развиваться. В школах нет бассейнов, бесплатные бассейны вообще трудно найти. Для детей от 5 лет проезд на автобусах платный», - сказал депутат.

Мустафа добавил, что перечисляет все это для того, чтобы сделать акцент на том, что необходимо найти механизм (реализации закона).

«Невозможно знать о проблемах каждой конкретной семьи, но развитие каждого ребенка в Азербайджане нужно мониторить. Каждый ребенок — это открытие для страны», - подчеркнул депутат.

