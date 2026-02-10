USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры...

Заявления Трампа по Ирану
10 февраля 2026, 22:51 1032

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по Ирану. В частности, он подтвердил намерение полностью лишить Иран доступа к ядерным технологиям и баллистическим ракетам.

Об этом Трамп заявил в интервью 12-му каналу израильского телевидения.

Трамп подчеркнул, что Иран никогда не получит «ядерный меч и баллистический щит».

Кроме того, президент США заявил, что Вашингтон рассматривает возможность направить вторую авианосную группу в сторону Ирана. «Туда направляется армада, и, возможно, направится еще одна», - заявил Трамп.

По словам лидера США, он «думает над тем», чтобы направить в сторону Ирана вторую авианосную группу.

Глава Белого дома также сказал, что его администрация примет жесткие меры против Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей по ядерной программе исламской республики.

«Мы либо заключим сделку, либо нам придется принять жесткие меры, как в прошлый раз», - сказал Трамп, имея в виду удары по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

Российская армия на подступах к Запорожью
Российская армия на подступах к Запорожью The New York Times
10 февраля 2026, 23:50 428
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлены новые фото и видео; обновлено 19:44
10 февраля 2026, 19:44 11041
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
10 февраля 2026, 23:45 509
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры...
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры... Заявления Трампа по Ирану
10 февраля 2026, 22:51 1033
Олимпиада: грубые ошибки азербайджанского фигуриста под «Игру престолов»
Олимпиада: грубые ошибки азербайджанского фигуриста под «Игру престолов» обновлено 23:32
10 февраля 2026, 23:32 2132
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем видео; обновлено 23:23
10 февраля 2026, 23:23 2878
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
10 февраля 2026, 23:06 1667
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане обновлено 22:44
10 февраля 2026, 22:44 5441
С правами детей в Азербайджане не все так гладко…
С правами детей в Азербайджане не все так гладко… критика от депутата
10 февраля 2026, 22:31 756
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде ФОТО, ВИДЕО
10 февраля 2026, 22:21 1722
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана обновлено 22:04
10 февраля 2026, 22:04 4262
