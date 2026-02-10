«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры...

Об этом Трамп заявил в интервью 12-му каналу израильского телевидения.

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по Ирану. В частности, он подтвердил намерение полностью лишить Иран доступа к ядерным технологиям и баллистическим ракетам.

Трамп подчеркнул, что Иран никогда не получит «ядерный меч и баллистический щит».

Кроме того, президент США заявил, что Вашингтон рассматривает возможность направить вторую авианосную группу в сторону Ирана. «Туда направляется армада, и, возможно, направится еще одна», - заявил Трамп.

По словам лидера США, он «думает над тем», чтобы направить в сторону Ирана вторую авианосную группу.

Глава Белого дома также сказал, что его администрация примет жесткие меры против Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей по ядерной программе исламской республики.

«Мы либо заключим сделку, либо нам придется принять жесткие меры, как в прошлый раз», - сказал Трамп, имея в виду удары по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.