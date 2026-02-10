USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Долг платежом красен

10 февраля 2026, 23:21

Организация Объединенных Наций заявила в понедельник, что ожидает информации о том, какую сумму из почти 4 миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты должны всемирной организации, намерена выплатить администрация президента США Дональда Трампа, и когда поступят деньги, сообщает Associated Press.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе предупредил, что всемирная организация столкнется с «неминуемым финансовым крахом», если не будут пересмотрены ее финансовые правила или все 193 государства-члена не выплатят свои взносы, что явно адресовано Соединенным Штатам.

По словам официального представителя ООН, США задолжали 2,196 миллиарда долларов в регулярный операционный бюджет организации, включая 767 миллионов долларов за этот год. США также должны 1,8 миллиарда долларов по отдельному бюджету для широкомасштабных миротворческих операций ООН, и эта сумма также увеличится.

Представительство США при ООН подтвердило, что постоянный представитель США Майк Уолтц заявил, что администрация Трампа планирует внести значительный первоначальный взнос по своей задолженности в течение нескольких недель, окончательная сумма еще не определена. 

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам в понедельник, что Гутерриш поддерживает связь с Уолтцем «в течение довольно долгого времени», и контролер ООН также поддерживает связь с официальными лицами США.

«Мы ждем, когда именно будут произведены выплаты и в каком объеме», - сказал Дюжаррик.

Российская армия на подступах к Запорожью
Российская армия на подступах к Запорожью The New York Times
10 февраля 2026, 23:50 433
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлены новые фото и видео; обновлено 19:44
10 февраля 2026, 19:44 11041
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
10 февраля 2026, 23:45 513
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры...
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры... Заявления Трампа по Ирану
10 февраля 2026, 22:51 1033
Олимпиада: грубые ошибки азербайджанского фигуриста под «Игру престолов»
Олимпиада: грубые ошибки азербайджанского фигуриста под «Игру престолов» обновлено 23:32
10 февраля 2026, 23:32 2134
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем видео; обновлено 23:23
10 февраля 2026, 23:23 2881
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
10 февраля 2026, 23:06 1671
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане обновлено 22:44
10 февраля 2026, 22:44 5447
С правами детей в Азербайджане не все так гладко…
С правами детей в Азербайджане не все так гладко… критика от депутата
10 февраля 2026, 22:31 757
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде ФОТО, ВИДЕО
10 февраля 2026, 22:21 1723
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана обновлено 22:04
10 февраля 2026, 22:04 4264

