Долг платежом красен

Организация Объединенных Наций заявила в понедельник, что ожидает информации о том, какую сумму из почти 4 миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты должны всемирной организации, намерена выплатить администрация президента США Дональда Трампа, и когда поступят деньги, сообщает Associated Press.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе предупредил, что всемирная организация столкнется с «неминуемым финансовым крахом», если не будут пересмотрены ее финансовые правила или все 193 государства-члена не выплатят свои взносы, что явно адресовано Соединенным Штатам.

По словам официального представителя ООН, США задолжали 2,196 миллиарда долларов в регулярный операционный бюджет организации, включая 767 миллионов долларов за этот год. США также должны 1,8 миллиарда долларов по отдельному бюджету для широкомасштабных миротворческих операций ООН, и эта сумма также увеличится.

Представительство США при ООН подтвердило, что постоянный представитель США Майк Уолтц заявил, что администрация Трампа планирует внести значительный первоначальный взнос по своей задолженности в течение нескольких недель, окончательная сумма еще не определена.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам в понедельник, что Гутерриш поддерживает связь с Уолтцем «в течение довольно долгого времени», и контролер ООН также поддерживает связь с официальными лицами США.

«Мы ждем, когда именно будут произведены выплаты и в каком объеме», - сказал Дюжаррик.