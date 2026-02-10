Южане против санкций

Греция и Мальта стали главным препятствием для новой инициативы Еврокомиссии, предложившей заменить ценовой потолок для российской нефти запретом на услуги по ее транспортировке морским путем, пишет Bloomberg.

Обе южные страны Евросоюза таким образом стали главным препятствием для новой инициативы Брюсселя, пишет агентство во вторник, 10 февраля, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечается, представители Мальты и Греции высказали возражения по поводу этой инициативы на заседании послов ЕС 9 февраля, где обсуждались предложения по новому санкционному пакету в отношении РФ, продолжающей войну против Украины.

Власти обеих стран опасаются, что такие изменения могут повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители. Правительства в Афинах и Валетте также запросили разъяснения по предложениям, касающимся внесения в санкционный список иностранных портов, принимающих российскую нефть, а также ужесточения контроля за продажей судов, чтобы сократить пополнение российского флота, указывает далее Bloomberg.

Напомним, Европейская комиссия 6 февраля представила свое предложение по 20-му пакету санкций в отношении России. В Брюсселе среди прочего планируют ввести полный запрет на морские услуги для российского экспорта нефти, а также усложнить для России приобретение танкеров. Кроме того, предлагается ввести широкие запреты на техническое обслуживание и другие услуги для СПГ-танкеров и ледоколов. Для введения санкций необходим консенсус всех государств-членов Евросоюза.