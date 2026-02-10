USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Южане против санкций

10 февраля 2026, 23:36 394

Греция и Мальта стали главным препятствием для новой инициативы Еврокомиссии, предложившей заменить ценовой потолок для российской нефти запретом на услуги по ее транспортировке морским путем, пишет Bloomberg.

Обе южные страны Евросоюза таким образом стали главным препятствием для новой инициативы Брюсселя, пишет агентство во вторник, 10 февраля, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечается, представители Мальты и Греции высказали возражения по поводу этой инициативы на заседании послов ЕС 9 февраля, где обсуждались предложения по новому санкционному пакету в отношении РФ, продолжающей войну против Украины.

Власти обеих стран опасаются, что такие изменения могут повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители. Правительства в Афинах и Валетте также запросили разъяснения по предложениям, касающимся внесения в санкционный список иностранных портов, принимающих российскую нефть, а также ужесточения контроля за продажей судов, чтобы сократить пополнение российского флота, указывает далее Bloomberg. 

Напомним, Европейская комиссия 6 февраля представила свое предложение по 20-му пакету санкций в отношении России. В Брюсселе среди прочего планируют ввести полный запрет на морские услуги для российского экспорта нефти, а также усложнить для России приобретение танкеров. Кроме того, предлагается ввести широкие запреты на техническое обслуживание и другие услуги для СПГ-танкеров и ледоколов. Для введения санкций необходим консенсус всех государств-членов Евросоюза.

Российская армия на подступах к Запорожью
Российская армия на подступах к Запорожью The New York Times
10 февраля 2026, 23:50 436
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлены новые фото и видео; обновлено 19:44
10 февраля 2026, 19:44 11044
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
10 февраля 2026, 23:45 516
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры...
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры... Заявления Трампа по Ирану
10 февраля 2026, 22:51 1034
Олимпиада: грубые ошибки азербайджанского фигуриста под «Игру престолов»
Олимпиада: грубые ошибки азербайджанского фигуриста под «Игру престолов» обновлено 23:32
10 февраля 2026, 23:32 2135
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем видео; обновлено 23:23
10 февраля 2026, 23:23 2884
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
10 февраля 2026, 23:06 1672
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане обновлено 22:44
10 февраля 2026, 22:44 5448
С правами детей в Азербайджане не все так гладко…
С правами детей в Азербайджане не все так гладко… критика от депутата
10 февраля 2026, 22:31 757
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде ФОТО, ВИДЕО
10 февраля 2026, 22:21 1724
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана обновлено 22:04
10 февраля 2026, 22:04 4264
