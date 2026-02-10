Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана

USD 1.7000
Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией является седьмым или восьмым мирным соглашением, заключенным президентом США Дональдом Трампом, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«Я знаю, что он (Дональд Трамп) очень гордится им (соглашением), потому что он восхищается как вашей страной, так и, конечно же, Арменией. Но, к сожалению, предыдущая администрация допустила множество ошибок, и одной из них стала весьма недальновидная политика в отношении Азербайджана. Под руководством президента (Трампа) мы это исправили»,  сказал вице-президент США.

«Я очень благодарен за это, и я знаю, что он благодарен за партнерство и дружбу, которые существуют между вами, нашими командами, а также между вашей администрацией и нашей администрацией. Так что мы искренне рады находиться здесь… Это встреча друзей, которые уже многого добились за последний год, и, я уверен, мы достигнем еще большего в ближайшие три года», — считает Вэнс.

Вице-президент США отметил и царящую в Азербайджане толерантную среду, что представители разных религий живут в нашей стране как одна семья, в условиях мира и дружбы.

В ходе расширенной встречи был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием транспортного коридора TRIPP, затронуто сотрудничество между Азербайджаном и США в политической, экономической, торговой сферах, в области высоких технологий, искусственного интеллекта, создания дата-центров и других направлениях, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

