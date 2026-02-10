Российская армия на подступах к Запорожью

В последние два года российская армия на ключевых направлениях в Украине – в Донбассе и Харьковской области – продвигается со скоростью 15-70 метров в сутки, однако на юге она смогла добиться большего. Гуляйполе практически взят под контроль российскими войсками, пишет The New York Times со ссылкой на составителей карт военных действий, включая Институт изучения войны (ISW), и украинских военных.

ВСУ пока еще удерживают в Гуляйполе несколько зданий, сообщил на прошлой неделе Дмитрий Фролов, командир 1-го отдельного штурмового полка, элитного подразделения ВСУ. Но «бόльшая часть города полностью находится под контролем россиян», рассказал он.

В результате того, что российские войска заняли первый за два года более-менее крупный населенный пункт (довоенное население Гуляйполя составляло 12 тысяч человек), в тяжелой ситуации может оказаться столица региона Запорожье. За Гуляйполем простираются равнинные поля, что не позволит ВСУ укрепиться в застроенных районах. С другой стороны, российским войскам тоже будет сложно преодолеть открытую местность, учитывая контролирующие ее украинские дроны.

Правда, запорожское направление ВСУ особенно страдает от нехватки солдат, поскольку основные подразделения держат оборону прежде всего на востоке и северо-востоке. Этим могут объясняться относительные успехи российской армии на юго-востоке Украины.

Частично обойдя Гуляйполе, российские войска приближаются к Запорожью. Карты боевых действий показывают, что они находятся примерно в 25 км от южной окраины города, пишет NYT. По словам военных экспертов, в случае их дальнейшего продвижения город окажется в зоне досягаемости небольших ударных дронов, в результате чего жители будут подвергаться круглосуточным ударам.