USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Российская армия на подступах к Запорожью

The New York Times
10 февраля 2026, 23:50 440

В последние два года российская армия на ключевых направлениях в Украине – в Донбассе и Харьковской области – продвигается со скоростью 15-70 метров в сутки, однако на юге она смогла добиться большего. Гуляйполе практически взят под контроль российскими войсками, пишет The New York Times со ссылкой на составителей карт военных действий, включая Институт изучения войны (ISW), и украинских военных.

ВСУ пока еще удерживают в Гуляйполе несколько зданий, сообщил на прошлой неделе Дмитрий Фролов, командир 1-го отдельного штурмового полка, элитного подразделения ВСУ. Но «бόльшая часть города полностью находится под контролем россиян», рассказал он.

В результате того, что российские войска заняли первый за два года более-менее крупный населенный пункт (довоенное население Гуляйполя составляло 12 тысяч человек), в тяжелой ситуации может оказаться столица региона Запорожье. За Гуляйполем простираются равнинные поля, что не позволит ВСУ укрепиться в застроенных районах. С другой стороны, российским войскам тоже будет сложно преодолеть открытую местность, учитывая контролирующие ее украинские дроны.

Правда, запорожское направление ВСУ особенно страдает от нехватки солдат, поскольку основные подразделения держат оборону прежде всего на востоке и северо-востоке. Этим могут объясняться относительные успехи российской армии на юго-востоке Украины.

Частично обойдя Гуляйполе, российские войска приближаются к Запорожью. Карты боевых действий показывают, что они находятся примерно в 25 км от южной окраины города, пишет NYT. По словам военных экспертов, в случае их дальнейшего продвижения город окажется в зоне досягаемости небольших ударных дронов, в результате чего жители будут подвергаться круглосуточным ударам.

Российская армия на подступах к Запорожью
Российская армия на подступах к Запорожью The New York Times
10 февраля 2026, 23:50 441
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлены новые фото и видео; обновлено 19:44
10 февраля 2026, 19:44 11045
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
10 февраля 2026, 23:45 520
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры...
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры... Заявления Трампа по Ирану
10 февраля 2026, 22:51 1035
Олимпиада: грубые ошибки азербайджанского фигуриста под «Игру престолов»
Олимпиада: грубые ошибки азербайджанского фигуриста под «Игру престолов» обновлено 23:32
10 февраля 2026, 23:32 2137
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем видео; обновлено 23:23
10 февраля 2026, 23:23 2886
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
10 февраля 2026, 23:06 1677
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане обновлено 22:44
10 февраля 2026, 22:44 5452
С правами детей в Азербайджане не все так гладко…
С правами детей в Азербайджане не все так гладко… критика от депутата
10 февраля 2026, 22:31 758
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде ФОТО, ВИДЕО
10 февраля 2026, 22:21 1725
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана обновлено 22:04
10 февраля 2026, 22:04 4265

ЭТО ВАЖНО

Российская армия на подступах к Запорожью
Российская армия на подступах к Запорожью The New York Times
10 февраля 2026, 23:50 441
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлены новые фото и видео; обновлено 19:44
10 февраля 2026, 19:44 11045
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
10 февраля 2026, 23:45 520
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры...
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры... Заявления Трампа по Ирану
10 февраля 2026, 22:51 1035
Олимпиада: грубые ошибки азербайджанского фигуриста под «Игру престолов»
Олимпиада: грубые ошибки азербайджанского фигуриста под «Игру престолов» обновлено 23:32
10 февраля 2026, 23:32 2137
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем видео; обновлено 23:23
10 февраля 2026, 23:23 2886
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
10 февраля 2026, 23:06 1677
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане обновлено 22:44
10 февраля 2026, 22:44 5452
С правами детей в Азербайджане не все так гладко…
С правами детей в Азербайджане не все так гладко… критика от депутата
10 февраля 2026, 22:31 758
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде ФОТО, ВИДЕО
10 февраля 2026, 22:21 1725
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана
Сигнал Тегерану: США укрепляют позиции вблизи Ирана обновлено 22:04
10 февраля 2026, 22:04 4265
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться