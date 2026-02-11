Бывшему мэру Антальи грозит до 44 лет тюрьмы

Бывший мэр Антальи Мюхиттин Боджек может быть признан виновным по некоторым обвинениям в коррупции и отправиться в тюрьму на срок до 44 лет. Как сообщает телеканал TRT, соответствующие требования содержатся в обвинительном заключении, подготовленном генпрокуратурой Антальи и принятом судом.

Помимо экс-мэра, в обвинительном заключении объемом 702 страницы фигурируют еще 40 подозреваемых. Им вменяются вымогательство путем принуждения, незаконное обогащение, торговля влиянием, отмывание денег, мошенничество и клевета.

Боджека следствие требует признать виновным по статьям о вымогательстве, незаконном обогащении и отмывании денег. При этом обвинение подчеркивает, что данные правонарушения совершались серийно, на регулярной основе.

По совокупности правонарушений экс-мэру может грозить от 15,5 до 44 лет тюрьмы. На текущем этапе делопроизводства следствие выявило 26 отдельных эпизодов с нарушениями УК в рамках антикоррупционного дела против мэрии Антальи.

Ранее суд постановил, что все обвиняемые останутся под стражей на время судебных процедур. Первое слушание назначено на 16 марта.