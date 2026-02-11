Армения теряет конкурентное преимущество из-за России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что его страна сталкивается с потерей конкурентных преимуществ в вопросе создания региональных железнодорожных коммуникаций из-за того, что армянская железная дорога находится в управлении российской стороны. Об этом глава правительства Армении заявил, отвечая на вопрос о восстановлении и развитии железнодорожной инфраструктуры на территории республики.

Пашинян напомнил, что армянская сторона ранее обратилась к российским коллегам по вопросу восстановления железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх — граница с Азербайджаном (Нахчыван), а также участка Ахурик — граница с Турцией.

«В условиях напряженной международной обстановки и с учетом того, что принадлежащая Армении железная дорога находится под управлением «Российских железных дорог», мы чувствуем, что теряем здесь конкурентное преимущество. Нам нужно подумать, что делать, потому что это не вопрос одного, двух, трех или четырех лет. Нам необходимо найти решение в дружественной, братской логике», — отметил премьер-министр.

Пашинян считает, что управление со стороны РЖД армянской железной дорогой стало одним из факторов для принятия Турцией и Азербайджаном решения с августа 2025 года объявить о строительстве новой железнодорожной линии Карс — Игдыр — Аралык — Дилуджу. Она проходит по территории Турции (и впоследствии выйдет в Азербайджан через «Маршрут Трампа»).

Премьер-министр отметил, что в международном восприятии железнодорожный маршрут через Армению все чаще представляется как «российский», что дополнительно снижает его конкурентоспособность на фоне геополитической напряженности.