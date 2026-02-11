USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Москва ответила на список Евросоюза

обновлено 01:09
01:09

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на предложение главы внешнеполитической службы Евросоюза Каи Каллас создать список требований к России для урегулирования украинского конфликта. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – написала дипломат.

Каллас 10 февраля заявила, что Евросоюз должен подготовить список требований к России по урегулированию конфликта в Украине. «Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не украинцам <…>, а русским», – процитировало ее агентство Reuters.

00:34

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложит список уступок, которые Евросоюз должен потребовать от России в рамках завершения войны с Украиной. Об этом она заявила журналистам в Брюсселе, сообщает Reuters 10 февраля.

«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не украинцам, на которых и так оказывается сильное давление, а русским», — сказала Каллас.

Глава европейской дипломатии пообещала в ближайшие дни предоставить список возможных уступок правительствам стран — членов ЕС. В него войдут требования о возвращении всех украинских детей, вывезенных из страны во время войны, а также ограничение численности российской армии. Более подробно рассказывать о своих предложениях Каллас не стала.

В переговорах о прекращении российско-украинской войны участвуют представители РФ, Украины и США. Известно, что Киев регулярно консультируется с представителями ЕС по вопросу завершения войны, а сами европейские чиновники заявляли, что без их участия мирное соглашение невозможно.

В Евросоюзе считают, что у них есть рычаги давления на Россию. Например, замороженные в европейских странах российские активы на сумму около 210 миллиардов евро (250 миллиардов долларов), которые могут стать частью мирного соглашения.

Большинство европейских стран придерживается политики дипломатической изоляции Москвы с момента вторжения российских войск в Украину в 2022 году. Но в последние месяцы некоторые политики высказывались в поддержку идеи о возобновлении прямых переговоров с Россией.

По данным LʼExpress и Reuters, 3 февраля в Москву на встречу с помощником президента РФ Юрием Ушаковым приезжал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Что они обсуждали, неизвестно. В Париже не подтвердили и не опровергли сообщения СМИ о визите Бонна в Москву.

Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым; все еще актуально
10 февраля 2026, 13:51
Российская армия на подступах к Запорожью
Российская армия на подступах к Запорожью The New York Times
10 февраля 2026, 23:50
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлены новые фото и видео; обновлено 19:44
10 февраля 2026, 19:44
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
10 февраля 2026, 23:45
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры...
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры... Заявления Трампа по Ирану
10 февраля 2026, 22:51
Азербайджанский фигурист совершил ошибки и завершил выступление на Олимпиаде
Азербайджанский фигурист совершил ошибки и завершил выступление на Олимпиаде обновлено 01:44
01:44
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем видео; обновлено 23:23
10 февраля 2026, 23:23
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
10 февраля 2026, 23:06
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане обновлено 22:44
10 февраля 2026, 22:44
С правами детей в Азербайджане не все так гладко…
С правами детей в Азербайджане не все так гладко… критика от депутата
10 февраля 2026, 22:31
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде ФОТО, ВИДЕО
10 февраля 2026, 22:21

