Конгрессмены «наехали» на Минюст США

Члены Палаты представителей американского Конгресса от Демократической партии сообщили, что в рассекреченных документах Минюста США по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна оказались скрыты десятки имен возможных соучастников его преступлений. Такое заявление они сделали после ознакомления с неотредактированными материалами по делу Эпштейна.

По словам конгрессмена от штата Флорида Джареда Московица, слова которого передает телеканал CNN, он увидел «большое количество имен, [информации о] соучастниках преступного сговора, которые занимались торговлей девочками по всему миру». «Мы не хотели, чтобы информация скрывалась. Однако сегодня я увидел большое количество примеров, когда имена людей были скрыты, хотя они не были жертвами», - приводит телеканал слова конгрессмена-демократа от штата Мэриленд Джейми Раскина. Он добавил, что Минюст не объяснил причины частичного изъятия имен, но многие из них показались ему подозрительными.

Член Палаты представителей (демократ от штата Вирджиния) Джеймс Уокиншоу потребовал объяснений от Минюста. «Я видел многие имена, включая имена в электронных письмах Джеффри Эпштейну и от него. Из этого следует, что эти лица были вовлечены в преступления или, по крайней мере, знали о них. И я снова не могу объяснить, почему они были изъяты в соответствии с законом», - сказал законодатель CNN.

Законодатели напомнили, что Минюст должен был ограничить изъятие информации только личными данными жертв и материалами, которые могут поставить под угрозу уголовное расследование.

30 января 2026 года Министерство юстиции США завершило публикацию свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из досье Эпштейна, уличенного в сексуальных преступлениях, включая педофилию.

Обнародования полного досье Эпштейна требовал принятый в ноябре 2025 года Конгрессом закон, который был подписан нынешним американским лидером Дональдом Трампом. Уголовное преследование Эпштейна в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.