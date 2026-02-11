USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Богу Богово, а в политику не лезьте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил армянскую апостольскую церковь в теневом финансировании политических процессов.

«У нас есть информация, которая, конечно, проверяется, что в формате святой армянской апостольской церкви в Армению внедряются теневые финансы для использования в политических целях», - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

Он подчеркнул, что церковь не должна позиционировать себя не только «в качестве государства в государстве, но и в качестве иностранного государства в государстве».

«Церковь не должна заниматься политикой и быть участником внутриполитической жизни», - сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что не откажется от своего требования об отречении от престола католикоса всех армян, поскольку «речь идет о безопасности и суверенитете страны».

4 января премьер Армении с выступившими против католикоса десятью епископами подписал «дорожную карту благоустройства» армянской апостольской церкви с целью отстранения от престола католикоса всех армян Гарегина II. Пашинян неоднократно называл католикоса «угрозой безопасности» Армении.

