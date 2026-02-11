В Киеве без тепла почти 1400 жилых домов

Более 1400 жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram во вторник, 10 февраля.

«Более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. И еще более 200 домов - в разных районах, где произошли аварийные повреждения, которые устраняют коммунальщики и энергетики», - уточнил он.

Градоначальник анонсировал готовящееся Киевсоветом решение о выделении займов для приобретения генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

«Большинство многоэтажек Киева не имеют достаточных ресурсов для оперативной закупки автономных источников питания. Поэтому речь идет о введении упрощенного и оперативного механизма финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов. А именно - предоставлении целевых беспроцентных займов на приобретение генераторов за счет средств КП «Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева», - поясняется в посте Кличко.

Дарницкая ТЭЦ получила критические повреждения в результате российской атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины 3 февраля. По данным украинских СМИ, на ее ремонт уйдет не менее двух месяцев. До восстановления Дарницкой ТЭЦ возобновление теплоснабжения будет невозможно в 1126 домах в Дарницком и Днепропетровском районах украинской столицы, передает информагентство «Українськi Новини».