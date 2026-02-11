USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

В Киеве без тепла почти 1400 жилых домов

01:26

Более 1400 жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram во вторник, 10 февраля.

«Более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. И еще более 200 домов - в разных районах, где произошли аварийные повреждения, которые устраняют коммунальщики и энергетики», - уточнил он.

Градоначальник анонсировал готовящееся Киевсоветом решение о выделении займов для приобретения генераторов на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

«Большинство многоэтажек Киева не имеют достаточных ресурсов для оперативной закупки автономных источников питания. Поэтому речь идет о введении упрощенного и оперативного механизма финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов. А именно - предоставлении целевых беспроцентных займов на приобретение генераторов за счет средств КП «Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева», - поясняется в посте Кличко.

Дарницкая ТЭЦ получила критические повреждения в результате российской атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины 3 февраля. По данным украинских СМИ, на ее ремонт уйдет не менее двух месяцев. До восстановления Дарницкой ТЭЦ возобновление теплоснабжения будет невозможно в 1126 домах в Дарницком и Днепропетровском районах украинской столицы, передает информагентство «Українськi Новини».

Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым; все еще актуально
10 февраля 2026, 13:51 6021
Российская армия на подступах к Запорожью
Российская армия на подступах к Запорожью The New York Times
10 февраля 2026, 23:50 1465
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлены новые фото и видео; обновлено 19:44
10 февраля 2026, 19:44 11457
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
10 февраля 2026, 23:45 1734
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры...
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры... Заявления Трампа по Ирану
10 февраля 2026, 22:51 1600
Азербайджанский фигурист совершил ошибки и завершил выступление на Олимпиаде
Азербайджанский фигурист совершил ошибки и завершил выступление на Олимпиаде обновлено 01:44
01:44 3132
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем видео; обновлено 23:23
10 февраля 2026, 23:23 3878
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
10 февраля 2026, 23:06 3252
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане обновлено 22:44
10 февраля 2026, 22:44 6976
С правами детей в Азербайджане не все так гладко…
С правами детей в Азербайджане не все так гладко… критика от депутата
10 февраля 2026, 22:31 1101
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде ФОТО, ВИДЕО
10 февраля 2026, 22:21

