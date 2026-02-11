Сирия выводит контингент из Хасаки

Сирийская армия выводит свои подразделения из провинции Эль-Хасака (Хасака - ред.) в соответствии с соглашением, заключенным между правительством и «Сирийскими демократическими силами» (СДС). Об этом сообщает SANA со ссылкой на заявление Оперативного командования ВС Сирии.

«Наши (сирийские – ред.) войска выводятся с позиций, которые они занимали с 2 февраля в городе Эль-Хасака и его окрестностях, и передают их подразделениям сил внутренней безопасности», - указывается в заявлении.

Отмечается, что формирования СДС также покидают регион и направляются на свои базы за его пределами.

«СДС привержены выполнению двусторонних договоренностей и предпринимают позитивные шаги. Мы следим за ситуацией и оцениваем ее, чтобы определить дальнейшие действия», - говорится в сообщении военных.

Командующий СДС Мазлум Абди сообщил ранее в интервью телеканалу Ronahi TV, что бойцы формирований вольются в состав правительственных сил.