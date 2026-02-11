USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Сирия выводит контингент из Хасаки

01:34 246

Сирийская армия выводит свои подразделения из провинции Эль-Хасака (Хасака - ред.) в соответствии с соглашением, заключенным между правительством и «Сирийскими демократическими силами» (СДС). Об этом сообщает SANA со ссылкой на заявление Оперативного командования ВС Сирии.

«Наши (сирийские – ред.) войска выводятся с позиций, которые они занимали с 2 февраля в городе Эль-Хасака и его окрестностях, и передают их подразделениям сил внутренней безопасности», - указывается в заявлении.

Отмечается, что формирования СДС также покидают регион и направляются на свои базы за его пределами.

«СДС привержены выполнению двусторонних договоренностей и предпринимают позитивные шаги. Мы следим за ситуацией и оцениваем ее, чтобы определить дальнейшие действия», - говорится в сообщении военных.

Командующий СДС Мазлум Абди сообщил ранее в интервью телеканалу Ronahi TV, что бойцы формирований вольются в состав правительственных сил.

Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым; все еще актуально
10 февраля 2026, 13:51 6023
Российская армия на подступах к Запорожью
Российская армия на подступах к Запорожью The New York Times
10 февраля 2026, 23:50 1465
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлены новые фото и видео; обновлено 19:44
10 февраля 2026, 19:44 11457
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
10 февраля 2026, 23:45 1736
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры...
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры... Заявления Трампа по Ирану
10 февраля 2026, 22:51 1601
Азербайджанский фигурист совершил ошибки и завершил выступление на Олимпиаде
Азербайджанский фигурист совершил ошибки и завершил выступление на Олимпиаде обновлено 01:44
01:44 3136
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем видео; обновлено 23:23
10 февраля 2026, 23:23 3883
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
10 февраля 2026, 23:06 3255
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане обновлено 22:44
10 февраля 2026, 22:44 6978
С правами детей в Азербайджане не все так гладко…
С правами детей в Азербайджане не все так гладко… критика от депутата
10 февраля 2026, 22:31 1101
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде ФОТО, ВИДЕО
10 февраля 2026, 22:21 2342

