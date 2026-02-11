USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Соратник Трампа предупреждает Тегеран

01:40 212

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что, если Тегеран не изменит курс, то президент США Дональд Трамп перейдет от заявлений к действиям.

«Обращаясь к храброму народу Ирана: президент Трамп всегда слышал ваши мольбы и требования справедливости. Режим в очередной раз доказал свою неспособность к реальным переменам. Если этот режим продолжит следовать нынешнему курсу, то, я думаю, заявление президента Трампа о том, что помощь уже в пути, с каждым днем становится все более реальным», — написал Грэм в соцсети Х.

Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым; все еще актуально
10 февраля 2026, 13:51 6023
Российская армия на подступах к Запорожью
Российская армия на подступах к Запорожью The New York Times
10 февраля 2026, 23:50 1467
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлены новые фото и видео; обновлено 19:44
10 февраля 2026, 19:44 11459
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
10 февраля 2026, 23:45 1737
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры...
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры... Заявления Трампа по Ирану
10 февраля 2026, 22:51 1603
Азербайджанский фигурист совершил ошибки и завершил выступление на Олимпиаде
Азербайджанский фигурист совершил ошибки и завершил выступление на Олимпиаде обновлено 01:44
01:44 3137
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем видео; обновлено 23:23
10 февраля 2026, 23:23 3886
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
10 февраля 2026, 23:06 3258
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане
Вэнс о президенте Алиеве, азербайджанских военных и вкусной еде в Азербайджане обновлено 22:44
10 февраля 2026, 22:44 6981
С правами детей в Азербайджане не все так гладко…
С правами детей в Азербайджане не все так гладко… критика от депутата
10 февраля 2026, 22:31 1101
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде
Американский «Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде ФОТО, ВИДЕО
10 февраля 2026, 22:21 2344

ЭТО ВАЖНО

