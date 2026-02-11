Соратник Трампа предупреждает Тегеран

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что, если Тегеран не изменит курс, то президент США Дональд Трамп перейдет от заявлений к действиям.
«Обращаясь к храброму народу Ирана: президент Трамп всегда слышал ваши мольбы и требования справедливости. Режим в очередной раз доказал свою неспособность к реальным переменам. Если этот режим продолжит следовать нынешнему курсу, то, я думаю, заявление президента Трампа о том, что помощь уже в пути, с каждым днем становится все более реальным», — написал Грэм в соцсети Х.
To the brave people of Iran: President Trump has always heard your cries and demands for justice. The regime has proven yet again it’s incapable of real change.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) February 10, 2026
