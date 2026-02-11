Америка шлет в Колумбию колонны бронетехники

Американская сторона прислала вооружения на фоне встречи президента США Дональда Трампа с колумбийским лидером Густаво Петро.

«В сопровождении командующего армией Колумбии генерал-майора Ройера Гомеса Эрреры временный поверенный в делах Джон Макнамара передал 11 бронемашин M1117, произведенных в США, для поддержки усилий армии в борьбе против наркотеррористических организаций, которые наносят столь большой ущерб нашим народам», — говорится в сообщении, которое опубликовано в соцсети X.

Дипломаты отметили, что с 2021 года Соединенные Штаты направили колумбийской стороне 145 бронемашин на сумму более 117 миллионов долларов.

Напомним, встреча Трампа и Петро состоялась в американской столице в начале февраля, они достигли договоренности «о ликвидации глав повстанческих наркогруппировок Колумбии».

В декабре Трамп заявил, что Петро столкнется с проблемами, если «не изменит подход» в сфере борьбы с наркотическими веществами. Он пригрозил, что президент Колумбии может стать «следующей целью» США. Трамп также говорил, что Колумбией управляет «больной человек», который производит кокаин.

Ранее сообщалось, что Петро передал Трампу список наркобаронов для арестов.