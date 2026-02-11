Юзернейм в Telegram продан за рекордные $2,1 млн

В Telegram установлен новый рекорд стоимости публичного юзернейма. Юзернейм danbao продали за более чем $2,1 млн/ Продажу подтверждают данные из блокчейна TON и несколько профильных источников в X, сообщают зарубежные СМИ.

Юзернейм danbao в переводе с китайского означает «гарант», «поручитель» или «посредник». Этот термин часто используют, в частности, в финансовом и торговом контексте. За такой ник в Telegram неизвестный покупатель из Китая выложил сумму в 1 583 948 TON, что эквивалентно $2,1 млн. Это самая высокая цена, зафиксированная во время публичных продаж имен в мессенджере Telegram.

Таким образом, danbao стал самым дорогим известным юзернеймом платформы.