Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Вышедшего из тюрьмы оппозиционера отправили под домашний арест

02:04 656

Венесуэльского оппозиционера, соратника Марии Мачадо Хуана Пабло Гуанипа отправили под домашний арест сразу после освобождения из тюрьмы в рамках амнистии политзаключенных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его сына Рамона.

«Мой отец до сих пор несправедливо находится в тюрьме, — добавил Рамон Гуанипа, — потому что домашний арест — это все еще тюрьма, и мы требуем его полной свободы, а также свободы всех политических заключенных», - заявил Рамон Гуанипа.

Ранее временный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о планах провести масштабную амнистию для сотен заключенных в стране, которая должна затронуть сотни заключенных по приговорам, вынесенным после 1999 года. Гуанипа освободили в воскресенье, но вскоре снова задержали после встречи с журналистами и сторонниками в Каракасе. Венесуэльская прокуратура объяснила задержание «нарушением условий освобождения». Хуано Пабло Гуанипа 61 год, он находился в тюрьме в течение 8 месяцев по обвинению в организации заговора.

Важнейшее решение АФФА. Оно помогло «Карабаху» в Лиге чемпионов
Важнейшее решение АФФА. Оно помогло «Карабаху» в Лиге чемпионов И подтолкнуло Наримана Ахундзаде
02:58 519
Хартия о стратегическом партнерстве Азербайджана и США
Хартия о стратегическом партнерстве Азербайджана и США полный текст
00:18 1941
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия
Трагедия семьи великого поэта: без суда и следствия продолжение драматической истории
10 февраля 2026, 15:42 5819
Украина наступает? Так ложь же!..
Украина наступает? Так ложь же!.. разбираем с Владиславом Селезневым; все еще актуально
10 февраля 2026, 13:51 6247
Российская армия на подступах к Запорожью
Российская армия на подступах к Запорожью The New York Times
10 февраля 2026, 23:50 1825
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап добавлены новые фото и видео; обновлено 19:44
10 февраля 2026, 19:44 11649
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
Вэнс: Администрация Байдена допустила ошибку в отношении Азербайджана
10 февраля 2026, 23:45 2193
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры...
«Ядерный меч», вторая армада, жесткие меры... Заявления Трампа по Ирану
10 февраля 2026, 22:51 1827
Азербайджанский фигурист совершил ошибки и завершил выступление на Олимпиаде
Азербайджанский фигурист совершил ошибки и завершил выступление на Олимпиаде обновлено 01:44
01:44 3499
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем
Пашинян: Мир с Азербайджаном до выборов, а против России не пойдем видео; обновлено 23:23
10 февраля 2026, 23:23 4298
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
Незабываемый Баку: поцелуй в аэропорту
10 февраля 2026, 23:06 3954

