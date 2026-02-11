Вышедшего из тюрьмы оппозиционера отправили под домашний арест

Венесуэльского оппозиционера, соратника Марии Мачадо Хуана Пабло Гуанипа отправили под домашний арест сразу после освобождения из тюрьмы в рамках амнистии политзаключенных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его сына Рамона.

«Мой отец до сих пор несправедливо находится в тюрьме, — добавил Рамон Гуанипа, — потому что домашний арест — это все еще тюрьма, и мы требуем его полной свободы, а также свободы всех политических заключенных», - заявил Рамон Гуанипа.

Ранее временный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о планах провести масштабную амнистию для сотен заключенных в стране, которая должна затронуть сотни заключенных по приговорам, вынесенным после 1999 года. Гуанипа освободили в воскресенье, но вскоре снова задержали после встречи с журналистами и сторонниками в Каракасе. Венесуэльская прокуратура объяснила задержание «нарушением условий освобождения». Хуано Пабло Гуанипа 61 год, он находился в тюрьме в течение 8 месяцев по обвинению в организации заговора.