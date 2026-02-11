Важнейшее решение АФФА. Оно помогло «Карабаху» в Лиге чемпионов

Независимо от результатов матчей с «Ньюкаслом» в 1/16 финала Лиги чемпионов нынешний сезон уже стал лучшим для «Карабаха» за всю историю выступления в еврокубках. 13,750 балла, которые клуб записал в свой личный актив в этом сезоне, - рекордный показатель.

Блестящая летняя селекция и извлеченный урок из прошлого провального сезона в Лиге Европы (последнее 36-е место) способствовали подвигу «Карабаха», о котором еще год назад можно было только мечтать. Но есть еще одна и весьма значимая причина, которая помогла команде Гурбана Гурбанова добиться этого успеха. Это отмена лимита на легионеров. На мой взгляд, решение АФФА о снятии ограничений на количество иностранных футболистов на поле стало одним из важнейших, принятых Ассоциацией в прошлом году. Чемпионат Азербайджана стал интереснее и сильнее. Азербайджанские футболисты клубов Премьер-лиги теперь находятся в равной конкурентной среде, а не в тепличных условиях, когда им платили большие деньги только благодаря их паспорту. К примеру, несколько часов назад мы узнали, что часто критикуемый азербайджанскими болельщиками форвард «Карабаха» Нариман Ахундзаде перешел в американский клуб «Коламбус Крю». Понятно, что если бы не отмена лимита, Ахундзаде в матчах чемпионата страны был бы игроком стартового состава и вряд ли решился бы на отъезд. Сейчас же начисто проигранная конкуренция в атаке вынудила Наримана искать счастья за океаном.

Отмена лимита, конечно, помогла и «Карабаху» в Лиге чемпионов. Каким образом? Да, в еврокубках уже давно нет лимита, но так как в чемпионате Азербайджана регламент до нынешнего сезона вынуждал Гурбана Гурбанова выставлять в основе не менее четырех местных игроков, то это отражалось и на играх в Европе. У «Карабаха» из-за лимита не было твердого, полностью наигранного стартового состава. Сейчас он у агдамской команды есть. Теперь чемпион Азербайджана имеет возможность выставить своих лучших 11 футболистов как на матч с «Айнтрахтом», так и на игру, например, с «Сабахом». Отмена лимита избавила Гурбанова от необходимости в важных матчах Премьер-лиги искусственно внедрять в основу одного или двух футболистов с азербайджанским паспортом. И это при всем его желании помогать местным и содействовать развитию азербайджанского футбола. Сегодня у «Карабаха» в стартовом составе прочно закрепились два азербайджанца - Бахлул Мустафазаде и Эльвин Джафаргулиев. И они среди первых 11-ти благодаря своей игре, а не потому что являются гражданами Азербайджана.

Давайте сравним. В восьми матчах основной стадии нынешней Лиги чемпионов в стартовом составе азербайджанцы играли 17 раз. Бахлул и Эльвин выходили с первых минут во всех матчах и лишь во встрече с «Атлетиком» в Бильбао Гурбанов выпустил в основе еще и Наримана Ахундзаде. В прошлом сезоне в восьми матчах основного этапа Лиги Европы в старте представители Азербайджана появлялись 23 раза. В пяти из восьми матчей на поле с первых минут выходили по три азербайджанца, в двух - по два, в одном - четыре. Уменьшение по сравнению с прошлым сезоном связано не с тем, что главный тренер стал меньше доверять местным кадрам и не потому, что азербайджанские футболисты «Карабаха» вдруг резко сдали. Нет, просто Гурбанову больше не нужно подстраиваться под лимит, и есть возможность сформировать единый для всех турниров стартовый состав, что и было сделано. И это был очень важный момент на пути к успеху в ЛЧ. Мы уже говорили о том, что чемпионат Азербайджана после отмены лимита стал сильнее. Лишним доказательством этому является то, что второй состав «Карабаха» уже не справляется с командами уровня «Кяпяза» и «Шамахы». В прошлом сезоне резервистам агдамцев в этом плане было полегче. Верю, что уже в новом еврокубковом сезоне мы пожнем еще более крупные плоды от отмены лимита. Ждем удачного выступления и от других азербайджанских клубов.

Конечно, у отмены лимита есть и оборотная сторона. В первую очередь, это касается национальной и молодежной сборных. Навредит ли им отсутствие лимита? Интересно, что если раньше при лимите 7+4 в каждой команде гарантированно играли по четыре местных игрока, то сейчас эта цифра уменьшилась не намного. К примеру, в 18-м туре Премьер-лиги на поле в стартовых составах вышло 42 азербайджанца. Это по 3,5 местных игрока на каждую из 12 команд. Так что говорить о засилии иностранцев в нашем чемпионате, чего больше всего опасались противники отмены лимита, не приходится. Да и в любом случае лимит никак не способствовал усилению сборной Азербайджана. Напротив, наша национальная команда опустилась в лигу «D» Лиги наций, несмотря на существовавшие на тот момент ограничения для иностранцев. За много лет лимит национальной команде никак не помог.