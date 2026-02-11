Важнейшее решение АФФА. Оно помогло «Карабаху» в Лиге чемпионов

Независимо от результатов матчей с «Ньюкаслом» в 1/16 финала Лиги чемпионов нынешний сезон уже стал лучшим для «Карабаха» за всю историю выступления в еврокубках. 13,750 балла, которые клуб записал в свой личный актив в этом сезоне, - рекордный показатель.
Блестящая летняя селекция и извлеченный урок из прошлого провального сезона в Лиге Европы (последнее 36-е место) способствовали подвигу «Карабаха», о котором еще год назад можно было только мечтать. Но есть еще одна и весьма значимая причина, которая помогла команде Гурбана Гурбанова добиться этого успеха. Это отмена лимита на легионеров.
На мой взгляд, решение АФФА о снятии ограничений на количество иностранных футболистов на поле стало одним из важнейших, принятых Ассоциацией в прошлом году. Чемпионат Азербайджана стал интереснее и сильнее. Азербайджанские футболисты клубов Премьер-лиги теперь находятся в равной конкурентной среде, а не в тепличных условиях, когда им платили большие деньги только благодаря их паспорту.
К примеру, несколько часов назад мы узнали, что часто критикуемый азербайджанскими болельщиками форвард «Карабаха» Нариман Ахундзаде перешел в американский клуб «Коламбус Крю». Понятно, что если бы не отмена лимита, Ахундзаде в матчах чемпионата страны был бы игроком стартового состава и вряд ли решился бы на отъезд. Сейчас же начисто проигранная конкуренция в атаке вынудила Наримана искать счастья за океаном.
Отмена лимита, конечно, помогла и «Карабаху» в Лиге чемпионов. Каким образом? Да, в еврокубках уже давно нет лимита, но так как в чемпионате Азербайджана регламент до нынешнего сезона вынуждал Гурбана Гурбанова выставлять в основе не менее четырех местных игроков, то это отражалось и на играх в Европе. У «Карабаха» из-за лимита не было твердого, полностью наигранного стартового состава. Сейчас он у агдамской команды есть. Теперь чемпион Азербайджана имеет возможность выставить своих лучших 11 футболистов как на матч с «Айнтрахтом», так и на игру, например, с «Сабахом». Отмена лимита избавила Гурбанова от необходимости в важных матчах Премьер-лиги искусственно внедрять в основу одного или двух футболистов с азербайджанским паспортом. И это при всем его желании помогать местным и содействовать развитию азербайджанского футбола.
Сегодня у «Карабаха» в стартовом составе прочно закрепились два азербайджанца - Бахлул Мустафазаде и Эльвин Джафаргулиев. И они среди первых 11-ти благодаря своей игре, а не потому что являются гражданами Азербайджана.
Давайте сравним. В восьми матчах основной стадии нынешней Лиги чемпионов в стартовом составе азербайджанцы играли 17 раз. Бахлул и Эльвин выходили с первых минут во всех матчах и лишь во встрече с «Атлетиком» в Бильбао Гурбанов выпустил в основе еще и Наримана Ахундзаде.
В прошлом сезоне в восьми матчах основного этапа Лиги Европы в старте представители Азербайджана появлялись 23 раза. В пяти из восьми матчей на поле с первых минут выходили по три азербайджанца, в двух - по два, в одном - четыре.
Уменьшение по сравнению с прошлым сезоном связано не с тем, что главный тренер стал меньше доверять местным кадрам и не потому, что азербайджанские футболисты «Карабаха» вдруг резко сдали. Нет, просто Гурбанову больше не нужно подстраиваться под лимит, и есть возможность сформировать единый для всех турниров стартовый состав, что и было сделано. И это был очень важный момент на пути к успеху в ЛЧ.
Мы уже говорили о том, что чемпионат Азербайджана после отмены лимита стал сильнее. Лишним доказательством этому является то, что второй состав «Карабаха» уже не справляется с командами уровня «Кяпяза» и «Шамахы». В прошлом сезоне резервистам агдамцев в этом плане было полегче.
Верю, что уже в новом еврокубковом сезоне мы пожнем еще более крупные плоды от отмены лимита. Ждем удачного выступления и от других азербайджанских клубов.
Конечно, у отмены лимита есть и оборотная сторона. В первую очередь, это касается национальной и молодежной сборных. Навредит ли им отсутствие лимита?
Интересно, что если раньше при лимите 7+4 в каждой команде гарантированно играли по четыре местных игрока, то сейчас эта цифра уменьшилась не намного. К примеру, в 18-м туре Премьер-лиги на поле в стартовых составах вышло 42 азербайджанца. Это по 3,5 местных игрока на каждую из 12 команд. Так что говорить о засилии иностранцев в нашем чемпионате, чего больше всего опасались противники отмены лимита, не приходится.
Да и в любом случае лимит никак не способствовал усилению сборной Азербайджана. Напротив, наша национальная команда опустилась в лигу «D» Лиги наций, несмотря на существовавшие на тот момент ограничения для иностранцев. За много лет лимит национальной команде никак не помог.
Напомним, каждая команда в Премьер-лиге может заявить на игру 17 иностранцев. Конечно, есть взносы за легионеров: если в команде от 1 до 7 иностранных футболистов, то нужно заплатить 5 тысяч манатов за каждого заявленного на чемпионат легионера, от 8 до 12 иностранцев - 10 тысяч, от 13 до 15 - 100 тысяч, 16 и больше - 200 тысяч.
За использование местных игроков клубы в качестве поощрения будут получать приличные бонусы. После первых 16 туров с большим отрывом тут лидирует «Габала». Местные игроки в этом клубе получили в сумме около 13 тысяч минут игрового времени. Далее располагаются «Кяпяз», «Сумгаит» и «Шамахы» (больше 7 тысяч минут). На 5-м месте «Карабах», лидер чемпионата «Сабах» на предпоследней 11-й строчке, а замыкает список «Зиря». Всего за первые 16 туров на поле выходили 123 азербайджанских футболиста. Так что еще раз убеждаемся, что отмена лимита не закрыла дорогу местным игрокам. Просто надо больше работать над собой, чтобы соответствовать поднявшемуся уровню Премьер-лиги.