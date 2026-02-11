USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

США расширяют сотрудничество с Азербайджаном в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев провел встречу с представителями Торговой палаты США.

Согласно сообщению министерства, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере здравоохранения.

«Была представлена информация о реформах, реализуемых в сфере здравоохранения в стране под руководством президента Азербайджанской Республики, а также о проводимой работе по повышению качества медицинских услуг и цифровизации. Теймур Мусаев подчеркнул важность расширения взаимовыгодного сотрудничества с международными партнерами, в том числе с американскими компаниями», - заявили в Минздраве.

Вице-президент Торговой палаты США по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Турции Дженнифер Милл заявила о заинтересованности в сотрудничестве с Азербайджаном, отметив возможность обмена опытом и технологиями американских компаний в сферах здравоохранения и фармацевтики.

В ходе встречи состоялся взаимный обмен мнениями, были обсуждены перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

