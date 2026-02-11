Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч и глава МВД Али Ерликая освобождены от должностей по собственной просьбе, пишут турецкие СМИ.

Сегодня ночью президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении новым министром юстиции Акына Гюрлека, который ранее был прокурором Стамбула и вел такие резонансные дела, как расследование в отношении оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу.

Кресло министра внутренних дел занял Мустафа Чифтчи, ранее работавший губернатором Эрзурума и имеющий богатый опыт в системе гражданской администрации и аппарате парламента.