Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД

10:04 1975

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч и глава МВД Али Ерликая освобождены от должностей по собственной просьбе, пишут турецкие СМИ.

Сегодня ночью президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении новым министром юстиции Акына Гюрлека, который ранее был прокурором Стамбула и вел такие резонансные дела, как расследование в отношении оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу.

Кресло министра внутренних дел занял Мустафа Чифтчи, ранее работавший губернатором Эрзурума и имеющий богатый опыт в системе гражданской администрации и аппарате парламента.

Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
12:02 122
ИИ-база на ядерной энергии в Армении
11:53 210
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
11:55 282
США отрезали Россию от Венесуэлы
11:49 349
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
11:33 693
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
11:25 940
Алиев поздравил Пезешкиана
11:13 1001
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
10:55 1433
Россия может захватить часть Норвегии
10:43 1340
Пашинян дал обещание России
10:28 1849
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
10:04 1976

