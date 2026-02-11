Зеленский объявит выборы. Или не объявит?

В Украине не будет объявлений о выборах, пока в стране не обеспечат безопасность, сообщает источник «РБК-Украина» в окружении президента Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что к такому решению украинский лидер пришел в результате давления со стороны США. Оба голосования должны состояться до 15 мая.

До этого агентство Reuters писало, что официальные лица США и Украины обсудили график, по которому проект мирного соглашения с Россией будет готов к марту.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. Однако Конституция страны запрещает проведение выборов в условиях военного положения.