Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Зеленский объявит выборы. Или не объявит?

обновлено 10:51
10:51 1459

В Украине не будет объявлений о выборах, пока в стране не обеспечат безопасность, сообщает источник «РБК-Украина» в окружении президента Владимира Зеленского.

*** 10:09

Президент Украины Владимир Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что к такому решению украинский лидер пришел в результате давления со стороны США. Оба голосования должны состояться до 15 мая.

До этого агентство Reuters писало, что официальные лица США и Украины обсудили график, по которому проект мирного соглашения с Россией будет готов к марту.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. Однако Конституция страны запрещает проведение выборов в условиях военного положения.

Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
12:02 125
ИИ-база на ядерной энергии в Армении
ИИ-база на ядерной энергии в Армении что думают в Баку?
11:53 213
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
11:55 284
США отрезали Россию от Венесуэлы
США отрезали Россию от Венесуэлы
11:49 352
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
11:33 696
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
11:25 942
Алиев поздравил Пезешкиана
Алиев поздравил Пезешкиана
11:13 1002
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
10:55 1434
Россия может захватить часть Норвегии
Россия может захватить часть Норвегии The Guardian
10:43 1340
Пашинян дал обещание России
Пашинян дал обещание России
10:28 1851
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
10:04 1978

