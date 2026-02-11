USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Вице-президент США на Аллее шехидов

фото; видео; обновлено 11:21
11:21 2568

Сегодня вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс и вторая леди Уша Вэнс посетили Аллею шехидов и с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана, говорится в публикации посольства Соединенных Штатов в Баку в социальной сети X.

«Этот визит семьи Вэнс является выражением уважения к мужеству, проявленному азербайджанским народом, и вновь подчеркнул важность культуры памяти, человеческого достоинства и мира», — говорится в публикации.

*** 10:14

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша Вэнс посетили Аллею шехидов в Баку, сообщают официальные СМИ.

Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
Требование прокурора: для Азера Гасымлы 13 лет
12:02 127
ИИ-база на ядерной энергии в Армении
ИИ-база на ядерной энергии в Армении что думают в Баку?
11:53 216
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
Трамп поднял пошлины для Швейцарии из-за телефонного разговора
11:55 287
США отрезали Россию от Венесуэлы
США отрезали Россию от Венесуэлы
11:49 354
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
Telegram притормозили. В Кремле сожалеют
11:33 698
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
Пашинян: Железная дорога пролегает через Нахчыван, Ордубад…
11:25 943
Алиев поздравил Пезешкиана
Алиев поздравил Пезешкиана
11:13 1003
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
Афера на 800 тысяч: арестована родственница Ильхамы Гулиевой
10:55 1435
Россия может захватить часть Норвегии
Россия может захватить часть Норвегии The Guardian
10:43 1341
Пашинян дал обещание России
Пашинян дал обещание России
10:28 1852
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
Серьезные перестановки от Эрдогана: ушли министр юстиции и глава МВД
10:04 1980

