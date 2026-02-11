Вице-президент США на Аллее шехидов

Сегодня вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс и вторая леди Уша Вэнс посетили Аллею шехидов и с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана, говорится в публикации посольства Соединенных Штатов в Баку в социальной сети X.
«Этот визит семьи Вэнс является выражением уважения к мужеству, проявленному азербайджанским народом, и вновь подчеркнул важность культуры памяти, человеческого достоинства и мира», — говорится в публикации.
Bu gün ABŞ-nin vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens və İkinci xanım Uşa Vens Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edərək Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin xatirəsini dərin ehtiramla yad etdilər. Vens ailəsinin bu ziyarəti Azərbaycan xalqının göstərdiyi… pic.twitter.com/N2PZIrYnMW— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) February 11, 2026
*** 10:14
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша Вэнс посетили Аллею шехидов в Баку, сообщают официальные СМИ.
February 11, 2026